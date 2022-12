Natale in Corsica : les horaires des messes et des veillées de Noël

Unité Paroissiale Cathédrale – Saint-Roch Ajaccio ​



Cathédrale Santa Maria Assunta

Samedi 24 décembre 2022

Messes à 19 et 22 heures





Dimanche 25 décembre 2022

Messe de l’Aurore à 8h30

Messe à 10 heures



Église Saint-Roch

Samedi 24 décembre

Messe à 20h30 et 23 heures



Dimanche 25 décembre

Messes à 10h30 et 18 heures

7 heures : Coti-Chiavari célébration

17 heures : Eccica-Suarella

18 heures : Cauro

19 heures : Bastelica

20 heures : Tolla célébration

20 heures : Cognocoli

21 heures : Bastelicaccia

21h30: Pila Canale

22 heures : Ocana célébration

23 heures : Guarguale

Dimanche 25

)

