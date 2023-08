Napo Swim Cup : plus de 200 nageurs entre La Parata et la citadelle d'Ajaccio

Sur la plage de Saint-François, l’ambiance est à la fête. Tour à tour, sous un soleil radieux, les participants de la Napo Swim Cup franchissent la ligne d’arrivée. Famille, amis, ou simple curieux perchés sur les murailles de la citadelle : ils sont venus nombreux en cette matinée d’août pour acclamer les nageurs, amateurs ou confirmés, enfants ou vétérans.

Pour cette troisième édition, ils étaient plus de deux cents à s’inscrire à cette course en eau libre organisée par le GFCA Natation, soit cinquante de plus que l’an dernier. Un succès grandissant pour cette compétition, née lors du confinement. Les équipes, privées de piscines municipales, n’avaient alors d’autres choix que de s’entrainer en « eau libre. »

Ce dimanche, quatre formats de courses étaient proposées : une première, Eyl’eau, sur une distance de dix kilomètres, partant de la pointe de la Parata pour arriver à la Citadelle. Une deuxième, Waterl'eau, sur cinq kilomètres, au départ de Marinella jusqu’à Saint-François. Les deux dernières, la Mareng'eau et la Ien’Acqua, s’étalant respectivement sur 1 500 mètres et 500 mètres, formant une boucle: départ et arrivée à la Citadelle.

" Le niveau est très élevé cette année. Il y a un grand nombre de nageurs issus de clubs de toute la France qui ont déjà remporté des championnats." se réjouit Marie Poletti, présidente du GFCA Natation.

Parmi eux, sur la course des dix kilomètres, Emile Mesmacque, lillois de 17 ans, arrivé troisième au championnat d’Europe il y a deux ans sur le cinq kilomètres en catégorie junior. Venu passer des vacances en Corse, ce jeune prodige en a profité pour participer à la course. Il arrive premier de l’Eyl’eau, ene 2h22, malgré les nombreux bancs de méduses.

"Le cadre est magnifique. Nager dans l’eau turquoise le long de ces plages des sanguinaires, c’est incroyable. Seul bémol : le soleil plein face et les bouées tous les cents mètres." précise-t-il.

Autour de lui, sur la plage de Saint-François, des enfants s’apprêtent à se mettre à l’eau pour la course des Aiglons. De futurs champions qui nageront dans les pas d’Emile Mesmacque ? Jean-Pierre Sollacaro, conseiller municipal aux animations sportives, n’en doute pas.

"Cette manifestation permet aussi d’initier les plus jeunes à ce sport. C’est une fête haute en couleurs. La ville d’Ajaccio soutiendra toujours ce genre d’initiatives. Dans les années à venir, cette course va monter en puissance et prendre une ampleur évidente."

Et pourquoi pas au profit d’une association ?

"Ce serait la cerise sur le gâteau" sourit l’élu.