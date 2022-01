Nanette Maupertuis : « L’Assemblée de Corse est le cœur battant de la démocratie insulaire ! »

- Ces nouvelles règles seront étrennées lors de la première session de l’année, fin janvier. Quels vœux formulez-vous pour 2022 ?

- Des vœux de Pace e Salute, évidemment. Mais aussi de solidarité. Préserver la santé est plus que jamais primordial dans le contexte sanitaire actuel. Je pense aux Corses touchés par la maladie et je leur adresse mes vœux de rétablissement, avec l’espoir que cette pandémie s’éloignera de nous rapidement. Je pense aussi aux Corses les plus précaires, les plus démunis, aux personnes isolées et aux jeunes qui ne disent rien, mais qui souffrent beaucoup de cette pandémie. Je leur assure de notre engagement et de notre détermination à leur donner une vie meilleure. 2022 est l’année européenne de la jeunesse : nous nous y attelons avec la conseillère exécutive Lauda Guidicelli. Je fais, ensuite, le vœu de paix parce que nous avons besoin de construire un avenir serein pour cette jeunesse. La paix sociale est aujourd’hui fortement remise en cause par les clivages idéologiques et les disparités économiques, mais aussi par des positions radicales et une expression politique très clivante au niveau national, qui n’envoie pas de signaux très positifs. J’espère enfin que sur le plan politique, il y aura, pour la Corse, des avancées sur l’octroi d’une autonomie de plein droit et de plein d’exercice. J’espère que l’Etat d’une part, les candidats à l’élection présidentielle d’autre part, prendront la juste mesure de l’importance que représente l’autonomie politique pour les Corses. Non seulement elle contribuera à une forme de reconnaissance institutionnelle de la question politique corse mais elle ouvrira aussi, j’en suis convaincue, de nouvelles opportunités de développement économique et social en cohérence avec notre histoire, nos contraintes géographiques, notre culture et nos valeurs.



- Si les lignes tremblent, rien ne bouge, notamment sur le rapprochement des prisonniers… Que peut-on vraiment espérer dans ce contexte électoral ?

- Je regrette fortement que le rapprochement des prisonniers n’ait pas été mis en œuvre avant le 31 décembre. Je fais bien évidemment le vœu, en ce début d’année, que ce rapprochement intervienne dans les prochaines semaines parce qu’il fait partie du processus de paix sociale dont nous avons besoin et auquel les Corses aspirent. Cela devient néanmoins très compliqué dans un contexte de présidentielle où tout le monde fait de la surenchère. Début décembre, nous avions eu des échanges particulièrement fructueux avec les représentants des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, toutes tendances confondues. Plusieurs personnalités politiques françaises ont pris position sur la question des prisonniers, mais aussi sur l’autonomie de la Corse. J’espère que le jeu s’éclaircira rapidement parce que le Président de la République, vraisemblablement candidat à sa succession, qui est aussi, pour six mois, le Président du Conseil européen, prône, à l’échelle européenne, les Droits de l’Homme, la concorde, le principe de subsidiarité, le droit des minorités.… La question que j’ai envie de lui poser est la suivante : Et pour la Corse et les Corses, qu’en est-il ? Ce qui s’est passé au cours de ces derniers mois confirme que c’est bien l’État qui a un problème avec la Corse, et pas la Corse qui a un problème avec l’État ! Charles-Henri Filippi, qui est un fin observateur de la société corse tout autant que de la société française, le dit aussi dans son récent ouvrage. Il faut espérer que, dans le débat de la présidentielle, les candidats se positionneront de manière claire, non feinte et en responsabilité, par rapport à la question politique corse, au-delà d’ailleurs de la question d’ordre purement institutionnel et juridique.



- Le projet de loi 3DS, qui vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, n’est-ce pas un autre rendez-vous manqué ?

- Oui ! Ce projet de loi, qui a changé de nom au cours des mois, a été, de toute façon, mal ficelé dès le départ avec un malentendu qui perdure. Les régions n’y voyaient pas la même chose que l’État. Et forcément, lorsqu’il y a maldonne au départ, difficile d’en attendre quelque chose d’exceptionnel à la fin ! Pour autant, nos trois députés ont réalisé un travail remarquable, ils ont vraiment fait tout ce qu’il fallait pour aller le plus loin possible, et ils ont eu raison ! Ils ont réussi à faire voter un amendement qui permettra une expérimentation législative à la Corse. Ce n’est donc pas un coup pour rien ! Quand on est en responsabilité, il faut essayer, à chaque fois, de saisir les prises qui se présentent pour faire en sorte d’en tirer le meilleur. Certes, la loi 3DS est insuffisante, mais il ne faut pas baisser les bras ! D’ailleurs, à l’Assemblée de Corse, au Conseil exécutif et au CESEC, nous continuons à travailler sur la base du rapport Mastor. Un cycle d’examen de ce rapport est en cours au sein de la Commission des compétences législatives et réglementaires, présidée par Romain Colonna. De plus un très bon travail a été réalisé par le CESEC pour situer la Corse dans l’après-crise Covid. Nous sommes en train de plancher sur ce document précieux et intéressant intitulé « Cambià u Campà ». Enfin, nous travaillons avec le Comité d’évaluation des politiques publiques aux modalités d’élargissement de la démocratie participative qui nous tient particulièrement à cœur au président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, et à moi-même. Donc loi 3DS ou pas, les élus corses travaillent à l’amélioration du fonctionnement institutionnel de la Collectivité, mais aussi de la qualité de vie des Corses.