Nanette Maupertuis : "Nous avons besoin d’un véritable pouvoir d’action pour changer de trajectoire économique"

- Après une année compliquée, les Corses sont confrontés à une rentrée difficile. Quel est votre ressenti ?

- La Corse a, d’abord, connu, plus que toute autre région, les effets de la crise sanitaire. Il y a eu, ensuite, au printemps dernier, des évènements tragiques après l’agression, puis le décès d’Yvan Colonna. Cet été, nous avons subi une tempête sans pareille dans l’histoire de l’île. Et cet automne est marqué par une inflation sans précédent depuis les années 1980. Cela fait beaucoup de chocs économiques, politiques et sociétaux pour une petite économie et une population de 345 000 habitants. Ces évènements relèvent de différents ordres, mais contribuent à alimenter la confusion, le doute et le sentiment d’injustice au sein de la société insulaire. Ce n’est pas propice au rétablissement de la sérénité nécessaire pour se projeter dans un avenir meilleur. L’histoire économique démontre que les périodes inflationnistes post-crise détériorent le climat social de manière sournoise, mais certaine. La hausse généralisée et continue des prix grève directement le pouvoir d’achat, mais affecte aussi le moral des chefs d’entreprises comme des salariés. Il n’est pas rare d’y voir associée la diffusion d’idées populistes, xénophobes et réactionnaires. Les élus, que nous sommes, doivent être très attentifs à ce climat économique et social.



- Pensez-vous que la situation économique de la Corse va se dégrader ?

- Pour l’instant, sur un plan macroéconomique, les indicateurs sont encore bons car la saison touristique a été fructueuse. Mais l’inflation, qui atteint plus de 6%, pèse déjà sur les foyers les plus précaires. Or, on compte dans l’île près de 20% de personnes en précarité monétaire. Sans compter que le salaire par habitant en Corse est déjà de 14% plus faible que sur le continent pour des prix à la consommation qui sont, à la base, plus élevés de 3,6% ! Par ailleurs, nos petites entreprises subissent de plein fouet, depuis plusieurs mois, l’augmentation des matières premières et de la facture énergétique. Elles aussi sont plus vulnérables que leurs homologues continentales du fait de l’insularité et des surcoûts que celle-ci engendre. N'oublions pas qu’elles se sont fortement endettées à la suite du COVID. Un milliard d’euros de PGE (Prêt garanti par l’Etat) a été contracté par nos entreprises. Au total, nous avons paradoxalement une économie en croissance et assez peu de chômage, mais des gens qui s’appauvrissent et des entreprises qui ont du mal à garder la tête hors de l’eau. Si l’inflation par les coûts de production persiste – et elle persistera tant que la crise ukrainienne ne sera pas réglée - et si les ménages et entreprises réduisent leur consommation, on peut se retrouver avec une situation combinant stagnation et inflation. Ce que tout économiste redoute … et que le politique doit anticiper !



- Que peut faire alors la Collectivité de Corse face à une telle situation ?

- La Collectivité de Corse fait déjà beaucoup à travers ses politiques sociales, mais aussi à travers la commande publique. Sans compter qu’elle soutient régulièrement les principaux secteurs économiques de l’île. Elle a fait preuve de beaucoup d’audace lors de la crise des Gilets Jaunes en permettant un accord historique sur le blocage des prix pour une centaine de produits de consommation courante. Pendant la crise du COVID, elle s’est aussi mobilisée de manière exceptionnelle, compte tenu de sa petite taille. Aujourd’hui, face à cette spirale inflationniste, elle a relayé les demandes de la Conférence sociale relative à la Loi sur le pouvoir d’achat et au coût du carburant en demandant que les mesures exceptionnelles de l’Etat soient proportionnées à la hauteur des différentiels de niveau de vie entre Corse et continent. Cette demande n’a pas été entendue pour l’instant. La Collectivité a, par exemple, encore innové aux côtés du CROUS pour donner aux étudiants de l’Université de Corti des repas gratuits. Ces crises nous conduisent indiscutablement à repenser nos mécanismes d’aide et de solidarité. Mais surtout, il faut modifier les conditions structurelles de production, d’importation et de distribution dans cette île… C’est sur quoi nous avons commencé à plancher avec le Ministre de l’Intérieur, il y a une dizaine de jours.