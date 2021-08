Musique : pass sanitaire pour toutes les écoles à l'exception du Conservatoire

Au centre culturel Una Volta à Bastia, la directrice Juana Macari veut rester prudente : « L’interprétation du décret ministériel concernant l’application du pass sanitaire est une peu fluctuante. Après avoir discuté avec plusieurs associations et la préfecture, ma dernière information est qu’il sera bien obligatoire pour les écoles de musique, en dehors des cursus professionnalisants comme en dispense le conservatoire ».Une organisation qui ne devrait pas lui poser de problèmes puisque le centre culturel Una Volta est également un lieu d’exposition et accueille des évènements. Il est donc soumis, dans ce cadre précis, à la présentation obligatoire d’un pass sanitaire valide depuis le 21 juillet 2021.Mais qu’en est-il d’un enfant de plus de 12 ans inscrit dans une école de musique associative ou privée ? Sur le sujet, depuis le 9 août pour les plus de 18 ans et à partir du 30 septembre pour les 12-17 ans. Les moins de 12 ans, comme pour toutes les autres activités, sont totalement exclus du dispositif. La règlementation englobe tous les lieux d’activités et de loisirs, de l’école de musique, à l’école de théâtre en passant par celles d’art qu’elles soient associatives ou privées.