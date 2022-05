Musique : les éditeurs de la Fédération Eifeil organisent le 8ème salon Edita à Bastia

Mardi 3 mai

18h30 Centre Culturel U na Volta Show case

Jeanne Gabrielle, artiste originaire d'Ajaccio, écrit, compose et interprète des chansons françaises aux influences sixties.





Mercredi 4 mai

Centre Culturel L’Alb’Oru

10 heures - 11h30 Conférence

Un éditeur : Pour qui ? Pourquoi ?

Métier peu connu mais essentiel, son rôle est devenu très large : financements de projets, promotion, exploitations commerciales et recherche de synchronisation des œuvres éditée, responsabilités administratives et juridiques ...Quelles responsabilités incombent à un éditeur de musique évoluant aujourd’hui dans un monde numérique et dématérialisé ?

Intervenants :

Thibaud Fouet, Directeur des Sociétaires SACEM

Laurent Balandras, éditeur et dirigeant de Balandras Editions

Sébastien D'Assigny, éditeur Santa Reparata

Xavier Collin, éditeur et directeur de WTPL



11h45 - 12h30 Masterclass

NFT : Quels buts ? quels dangers ? Quel avenir pour lamusique ?

Blockchain, NFT et tokens numériques révolutionnent peu à eu l'accès à la musique et les relations entre l'artiste et son public. Ces nouvelles technologies réinventent le modèle économique et garantissent l'authenticité et la traçabilité des données.

Ce nouveau marché réinvente-t-il le partage des valeurs de la musique ?

Intervenant : Philippe Astor, journaliste et éditorialiste



12h30 - 13h30 Speed-meeting

Rencontres Editeurs - artistes

Lors de session d'une dizaine de minutes, auteurs et compositeurs pourront rencontrer et partager leurs projets et questionnements avec des éditeurs indépendants français !



14 heures - 15h30 Conférence

Comment financer son projet musical/artistique en 2022 ?

Après une période déconfinement sans précédent, une impulsion inédite est accessible aux acteurs de la création des musiques actuelles. Création de financements pérennes de sens, solidarité, aide sociale, partage des valeurs ... Comment envisager l'évolution des flux d'investissements postCovid-19 avec les acteurs incontournables tels que du CNM et la SACEM pour garantir une reprise adaptée aux besoins d’une filière durement impactée ?

Intervenants :

Olivier Leroux, Délégué Régional de la SACEM en Corse, Stéphane Biancarelli, Président fondateur de la structure Le Rézo, Marina Lahitte-Loustau, Directrice adjointe des arts vivants à la Collectivité de Corse, Isabel Dacheux, co-présidente d'EIFEIL et éditrice.



15h45 - 16h45 Workshop

Synchronisation : Quels droits ? Quelles implications ?

Encore aujourd'hui, certains utilisent des images en se baladant sur le net, avec des conséquences parfois catastrophiques. Alors qu’il s’agisse de films, documentaires, jeux vidéo, ou pubs, la finalité est la même : comment appréhender la clearance de droit, anticiper les implications en termes de délais et de budget, éviter la captation des droits d’auteur ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Témoignages d’une communauté artistique à part entière.

Intervenants :

Arnault Chagnon, directeur Label & Publishing HRCLS Music

Pierre Gambini, compositeur, Fernanda Martins, business affair manager chez Chinese Man records Publishing.



17 heures - 18 heures Masterclass

La promotion de son projet musical : une étape clef pour réussir.

Aujourd'hui dans notre monde ultra connecté, il est indispensable pour les artistes, éditeurs et labels de développer une stratégie de communication digitale solide et durable : engager et agrandir sa communauté sur les réseaux sociaux, choisir et savoir utiliser les bons outils pour fédérer ... Deux professionnels de la communication au sein de l'industrie musicale viennent partager leurs expériences et leurs conseils : Sébastien D'ASSIGNY, attaché de presse et dirigeant de l'Agence Sébastien D'Assigny et Isabelle FONTAN, Fondatrice de MOX Musique, conseil en communication.



18h15 - Remise des Prix Lycéens de la Création Musicale 2022

19 heures : Show case : ITI, installée à Bastia depuis 2018, joue et compose une musique électronique nourrie de diverses influences rock, noise, indus, dub, ou encore trip-hop.