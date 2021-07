Musique : "Terra", le premier EP de Cencio est dans les bacs

Le jeune homme de 29 ans est, comme on dit, tombé dans la marmite tout petit. Dans son village haut perché de Loreto di Casinca, le petit Vincent grandit entre musique et chant entre sa famille et l'école du village. «Le chant et la transmission orale sont des comportements marquants de notre identité rurale et insulaire » souligne le jeune chanteur. « J'ai pu grandir dans ce contexte culturel et c’est ce qui m'a toujours donné envie de créer ma propre musique, une musique inspirée à la fois de l'endroit d'où je viens et de l'endroit où je suis »Outre le chant, Vincent apprend à gratter la guitare, ne se contentant pas seulement de reproduite les notes de la portée mais composant lui-même. Quelques temps à Paris, il s’empreigne un peu plus du milieu professionnel avec notamment l'association Tisane Sonore, un projet de plateforme de soutien à la nouvelle scène, qui organisait des concerts. En 2015, nanti de cette expérience nouvelle, il rentre en Corse et se reconnecte à la nature et suit une formation en horticulture, au bien-être, étudiant plantes, phytothérapie et aromathérapie. Mais sa guitare et la musique ne sont jamais loin. Au fil des rencontres, il se lie d’amitié avec un musicien de l'île qui créait lui aussi sa propre musique : Fred Bourreau Micaelli du groupe PlayOut Band. Le courant passe et ils se réunissent tous les soirs après le travail pour jouer ensemble. «Un projet musical autour de toutes nos chansons s’est vite dessiné. La guitare acoustique et le chant était mon domaine, la guitare électrique et les synthés celui de Fred». Les jeunes gens donnent alors des concerts un peu partout sur l’île et lors de ces concerts nait le concept d'amener la nature et une expérience sensorielle durant les live. Le talent des jeunes gens est vite reconnu par l’association Rézo Corse qui soutient la nouvelle scène insulaire. Lors des spectacles du Rézo, Vincent et Fred font une belle rencontre : Pasquà Pancrazi, de Valediction/Lake of confidence, qui apporte alors sa pierre au déjà bel édifice avec ses percussions dans les morceaux et qui adhère au nouveau projet musical : Cencio.Cencio est un projet pluridisciplinaire qui propose aussi des ateliers de médiations culturelles liés aux plantes aromatiques et médicinales dans les écoles et les médiathèques. Ateliers mélangeant transmission des connaissances et expérience sensorielle. Ce projet, initié en 2019, se concrétise avec la sortie ce mois de juin de « Terra », 5 titres en corse et en anglais (Kate Bush et Scott Walker font partie des artistes références de Vincent) et de « Item », premier single issu de cet EP. «La période du Covid et du confinement a finalement était bénéfique car cela nous a permis de peaufiner textes et musiques, de prendre un peu de recul sur ce qu’on avait déjà initié ». Dans cet EP, enregistré et mixé en Corse entre 2019 et 2020, toutes les chansons ont été écrites et composées par Cencio. Fred Bourreau-Micaelli apporte sa touche personnelle avec des arrangements à la guitare et aux claviers sous la direction de Pasquà Pancrazi, ingénieur du son. Marc Sauveur Costa (UNSÜND) a aussi été invité à collaborer sur l'interlude de l'EP et Terra a été masterisé par Dan Smith [DKS] de [SIC]Mastering. Quant à la pochette, elle a été réalisée par Lou Saveria Scipioni. Outre Cet EP, Cencio et ses musiciens ont réalisé la bande originale du documentaire «Una vittoria per l’eternu », de Lionel Boisseau sur le parcours des Bastiais en Coupe de France en 1981. « Unite Notte est une chanson que j'ai écrite et composée par Pasquà Pancrazi dans le cadre d’un autre projet appelé ELPA ».*https://cencio.bandcamp.com/album/terra?fbclid=IwAR0XVbp8ZjI-IugreprSvdWZ_kFM0sjwAvUXmzYLrJObH8hy5oTjxPYQdL8