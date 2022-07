Musique : Le Festival international Opus Corsica rend hommage à la pianiste Brigitte Engerer

Ce Festival a été initié en 2020 de la rencontre dela pianiste Laura Sibella et Xavier Torre. Porto-vecchiaise diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris mention très bien dans la classe de Brigitte Engerer a aussi intégré la Juillard School de New York et la prestigieuse académie de virtuoses O.Y.P.I. en Italie. Lauréate de nombreux prix internationaux elle participe à de grands festivals. Elle est aujourd’hui, professeur au Conservatoire de Corse, directrice artistique et fondatrice d’Opus Corsica. Xavier Torre est quant à lui président et cofondateur du FDD Corsica, premier fonds de dotation culturel de Corse. « Opus Corsica développe un rapport différent aux œuvres pour une nouvelle émotion » explique Xavier Torre. « Unir patrimoine et culture, organiser des rencontres improbables, produire des spectacles, réfléchir sur la transmission, innover dans les formats, notre organisation à but non lucratif met en place une vraie politique culturelle. Opus Corsica propose trois grands moments, Avant Scène, le Festival International, le Concours Méditerranéen de Piano et de nombreux événement dans l’année. »Si la tournée a d’ores et déjà débuté, le 16 à Lecci, elle va se poursuivre dans toute l’île jusqu’au 11 août. Marraine de cette édition 2022 : La comédienne et auteure Léonore Queffélec Engerer. Elle sortira en septembre prochain un roman, Roulette Russe aux éditions Anne Carrière, un hommage émouvant à sa mère, la célèbre pianiste Brigitte Engerer. Le parrain sera le compositeur et chef d’orchestre Bruno Mantovani.Sur scène en cet été 2022, des artistes confirmés et réputés mais aussi de jeunes talents à découvrir. Opus Corsica présentera sur scènes les lauréats concertistes 2021 et notamment Annadea Davin-Pajanacci, Kazimierz Jarzebowski, Téva Mazoyer.« Pour cette troisième édition notre festival rend hommage à la célèbre pianiste française, Brigitte Engerer, formée à l'école russe et disparue il y a tout juste dix ans » ajoute X. Torre. « Laura Sibella nous propose la rencontre de prestigieux artistes autour d'un piano en majesté, un voyage musical inédit, récitals lyriques, piano classique, des créations, mais aussi des jeunes talents, les lauréats concertistes du Concours de Piano Opus Corsica 2021, un Chjam’è rispondi unique entre piano classique et batterie moderne, et bien d'autres surprises ».Venue de Guyane Marie-Laure Garnier est formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Malcom Walker. Victoire de la Musique Révélation Lyrique 2021, lauréate de nombreux concours, HSBC Festival Lyrique Aix-en-Provence, Fondation Royaumont, Prix Voix des Outremer, Révélation Classique de l’ADAMI. Elle chante au Théâtre des Champs-Élysées, à la Philharmonie de Paris, Oxford Lieder Festival, Madrid Auditorium Reina-Sofia, Montréal Salle Bourgie, Londres Wigmore Hall et au Bolchoï de Moscou.Jean-François Marras commence la musique avec le chant traditionnel corse et la guitare. Il se tourne vers le chant lyrique et commence à étudier avec le baryton Jean-Paul Grisoni. Il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il intègre la classe de Chantal Mathias en 2013. Il rejoint l’Académie de l’Opéra national de Paris en septembre 2016 et dès lors il entame sa carrière internationale. Parmi ses récents engagements, il est Sir Bruno Roberton (I Puritani) à l’Opéra national de Paris, Lenski (Eugène Onegine) à l’Opéra de Massy.Née en Arménie dans une famille de musiciens, son père et sa mère sont pianistes, elle étudie dans une école spécialisée, dont elle sort à 16 ans avec le premier prix. Elle entre alors au Conservatoire national supérieur de musique d'Erevan en Arménie où elle étudie en particulier avec Mikhaïl Voskressenski et Viktor Karpovitch Merjanov. Elle continue ses études en France au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de Brigitte Engerer où elle poursuit actuellement sa carrière d’enseignante. Elle joue régulièrement dans de nombreuses scènes françaises et internationales et a enregistré plusieurs disques.Invité de prestigieux orchestres comme l’Orchestre du Mariinsky sous la direction de Valery Gergiev, l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine sous la direction de Paul Danielle le pianiste sartenais Jean-Baptiste Fonlupt a étudié au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de Bruno Rigutto et à la Hochschule Hanns Eisler de Berlin dans la classe de Michael Endres. Il se produit dans de grands festivals tels que la Roque d’Anthéron, Piano Jacobins, Festival Chopin de Nohant et vient de recevoir en 2021 cinq étoiles de Classica pour son disque Correspondances sous le Label Klarthe.Ajaccien, batteur, multi-instrumentiste à la carrière internationale, André Paoli, 1er Prix du Conservatoire de Nice, est un inconditionnel des grandes formations de Jazz. Professeur au Conservatoire de Corse il transmet sa passion pour l'art du Jazz. Directeur artistique pour différents projets notamment le Jazz Band de Corse il est par ailleurs le batteur du Grand Orchestre Monte-Carlo Big Band. Il a eu l'occasion de jouer, d'enregistrer et d'écrire des orchestrations et des arrangements pour des musiciens tels que Patrick Fiori, Jean Menconi, JM Jafet, JJ Gristi, JP Marcellesi, David Reinhard, Richard Manetti, François Arnaud.Jeune talent musical de Balagne, Jérémie Vuillamier après être passé par le Conservatoire de Corse dans la classe de Laura Sibella, étudie à la Schola Cantorum de Paris. Il obtient son Diplôme d’Études Musicales au Conservatoire de Lyon dans la classe de Roger Sala. Il accompagne plusieurs groupes prestigieux corses, dont A Filetta pour leur 40ème anniversaire. Lauréat du prix Opus Corsica Oru 2021, il fait les arrangements musicaux du concert évènement du Festival et se produit sur scène avec le chanteur compositeur Felì et la pianiste Laura Sibella. Brillant arrangeur il participe à de nombreux concerts.21h au Théâtre de verdure Mantinum (Citadelle de Bastia)Concert gratuitLaura Sibella et André PaoliConcert Jeune talent : Teva MazoyerLa rencontre du piano classique de Laura Sibella et de la batterie moderne d’André Paoli. Un concert qui, comme le lieu, est un rendez-vous entre Histoire et Modernité. Une nouvelle approche du répertoire qui permet de découvrir autrement la musique classique, un Chjam’è rispondi entre les deux univers des artistes pour un plaisir unique.21h Bastion de France à Porto VecchioConcert gratuitLaura Sibella et André PaoliConcert Jeunes talents : Annadea Davin-Pajanacci l Kazimierz Jarzebowski19h Hippodrome de ZonzaBilletterie* sur place à partir de 18h.Marie-Laure Garnier - Jean-Francois Marras - Varduhi Yeritsyan - Jean-Baptiste Fonlupt - Laura Sibella - Jérémie VuillamierMarie-Laure Garnier Soprano révelation Lyrique 2021, Prix de la critique 2022, accompagnée par le grand Ténor Corse Jean-français Marras sur le plus haut hippodrome d’Europe pour des grands airs d’Opéra romantique, une «Ballade Lyrique» au XIX siècle autour du piano de Varduhi Yeritsian et de Jean-Baptiste Fonlupt avec la complicité de Laura Sibella et Jérémie Vuillamier.21h Domaine de Torraccia à LecciBilletterie sur place à partir de 20HVarduhi Yeritsyan - Jean-Baptiste Fonlupt - Laura Sibella - Jérémie VuillamierConcert Jeunes talents : Teva MazoyerSous la voute étoilée, au milieu des vignes entre les aiguilles de Bavella et l’anse de Pinarellu, hommage à la célèbre pianiste française, Brigitte Engerer, disparue il y a tout juste dix ans avec des artistes exceptionnels, la scène pianistique d’aujourd’hui : Varduhi Yeritsyan, Jean-Baptiste Fonlupt, Jérémie Vuillamier, Téva Mazoyer, Laura Sibella et la présence de Léonore Queffelec Engerer et Bruno Mantovani, Marraine, Parrain Opus Corsica 2022.21h Port de plaisance Charles Ornano à AjaccioConcert gratuitLaura Sibella et André PaoliConcert Jeune talent : Teva MazoyerA MEZU MARE sur un bateau le piano classique de Laura Sibella, la batterie moderne d’André Paoli et de nombreuses surprises pour une nouvelle approche du répertoire qui permet de découvrir autrement la musique classique, un chjama e risponde entre les deux univers des artistes pour un plaisir unique.