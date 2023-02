Musicales de Bastia : un avant-programme, déjà, alléchant

Alba

Avec son cinquième album sorti en 2021 et intitulé À Principiu, le groupe insulaire s’ouvrait à la Méditerranée. On retrouve ainsi dans son répertoire de riches sonorités empruntées au nord de l’Afrique, à l’Italie, la Grèce, ou encore au Portugal tout en conservant l’héritage des voix polyphoniques. Caractérisé par ses compositions insufflant une énergie exclusivement positive, À Principiu a l’ambition de visiter des époques et des territoires empreints d’accents tour à tour traditionnels ou contemporains. « À principiu » se traduit par « au début ». Un titre parfaitement de circonstance, puisque le groupe se produira à l’ouverture de ces Musicales de Bastia, version 2023.



Duquende

Juan Cortés Santiago « Duquende est peut-être l’une des plus grandes voix flamencas du XXIe siècle. Il monte sur scène dès l’âge de 8 ans, ayant hérité de ses parents son amour pour le chant. Dès 1992, il entame sa brillante carrière professionnelle qui le porte sur les scènes d’Espagne et du monde entier et en 1997, il rejoint la formation de Paco de Lucia, groupe avec lequel il connaît ses plus grands succès jusqu’à aujourd’hui. C’est la première fois que Duquende viendra faire résonner à Bastia son Cante jondo pour un concert autour du flamenco.



Fanou Torracinta

Le jeune insulaire baigne dans le jazz depuis son plus jeune âge. Formé par la légende du manouche Tchavolo Schmitt, le guitariste corse impressionne par son parcours. On ne compte plus les festivals auxquels il a participé : Festival Django Reinhardt, les Nuits de la Guitare de Patrimonio, Jazz In Marciac, Django Festival (Italie), Jazz In Aiacciu… Le premier volume de son Gipsy Guitar From Corsica (2021) avait déjà impressionné. La participation de Fanou aux Musicales de Bastia interviendra juste après la sortie du volume 2 de son projet.



47TER

Le trio a été découvert avec la série YouTube « On Vient Gâcher tes Classiques ». Désormais bien présent sur scène le trio a prouvé sa valeur et connaît un succès toujours plus grandissant. Le dernier album en date, « Légende » sorti en 2021, témoigne d’un éclectisme rafraichissant : un mix de spleen adolescent, d’accélérations rapologiques et de mélodies faites pour être reprises par la foule des fans en concert.



Casablanca Drivers

Un groupe made in Corse fondé en 2012 par Nicolas Paoletti et Alexandre Diani, tous deux chanteurs et guitaristes. Installés à Paris depuis ils ont sorti trois EPs. Chacun évoque leurs différentes influences : entre le « garage rock » et la « dirty bouncy pop ».



Madlen Keys

Quatuor rock alternatif à l’univers riche, cohérent, dans lequel transparaissent des artistes tels que Radiohead, Björk, Jeff Buckley ou encore Nine Inch Nails, le tout teinté de violon et de choeurs.



Kyo

Vingt ans après Le Chemin, c’est sous ces signes que l’on pourrait placer le retour de Kyo, avec en prime un sixième album studio à l’amplitude dévorante, instantané de notre époque, directement branché aux racines rock du groupe : « La Part des Lions » (2021)