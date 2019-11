Musée de la Corse : A citadella di Corti, Une citadelle pour horizon

Entrer dans cette exposition c’est une immersion dans l’histoire de ce patrimoine juché sur le “Nid d’aigle” qui, d’année en année depuis 1419, à beaucoup évolué. Château, forteresse, prison, musée, cet espace a changé aussi bien de fonctions que de formes et concentre en lui les récits des invasions multiples à travers ses pillages et ses soulèvements.

L’exposition se constitue de plusieurs panneaux explicatifs et maquettes, un film, des photos, la musique, un nouveau parcours de visite enrichi par une réalité augmentée.

Par sa variété l’exposition nous projette aux fondements de cette mémoire collective où l’on se réapproprie le chemin de ronde, où l’on nous rappelle l'inquiétude qui motiva la construction de la forteresse, la domestication des reliefs “pour ne pas se laisser surprendre” comme le répète la bande son du film.





Le projet Citadella XXI mis en place par la Collectivité de Corse, a pour but de faire de la citadelle de Corte un pôle attractif que les Corses peuvent aménager et habiter, de manière à créer un atmosphère de vie en communauté. Ils pourront profiter des divers espaces afin d’en faire des lieux de vie et de création tel un moyen de repenser la société contemporaine corse. Il s’agit d’un nouveau défi d’aménagement du patrimoine que la Collectivité de Corse lance dans le cadre du Programme Exceptionnel d’Investissement 2019-2024.

Restauration, conservation, réaménagement pour donner un second souffle aux espaces encore laissés en friche, le projet est bâti et explicite : la CdC s’arrange pour que les conditions soient optimales, ensuite c’est aux corses qu’il revient de faire vivre leur patrimoine en lui donnant une continuité.