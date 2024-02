Musée de Bastia : les métiers de la nuit vus par Armand Luciani

Révélé dans la cadre d’un concours lors de Paris Photo, Armand Luciani a plongé en douceur dans le monde de la photographie, se faisant un nom au fil des années, au fil de ses expositions.





Sa première exposition « Phaseshift » il la réalise en 2016 au Centre Culturel Una Volta. Un voyage, des lignes, des fuites et une constante, le changement de rythme. La deuxième série, en 2018, a pour cadre le musée de Bastia. « Immurtali » traduit un travail émotionnel d’immersion dans des lieux étranges et méconnus du grand public à Bastia.





Suit « Sguardi » en 2018/2019. Il s’agit là de sa première commande, invité comme jeune photographe sur une exposition du musée de Bastia dont le sujet est l’immigration. On le retrouve cette même année sur le Chemin de Croix d’un petit village lors de la semaine Sainte. Ces merveilleux clichés sont exposés sous l’intitulé « Ténèbres » à Marseille et en Corse. Un peu plus tard, au Musée de la Corse, il proposera « Terra d’Omi », un parcours photographique tissant le lien de l’intérieur vers l’extérieur et dévoilant l’immortalité de la Citadelle de Corti en images.

En 2023, on le retrouve avec « Echo », en collaboration avec le graffeur Piombu. Une expo, critique acide de la société corse actuelle, en mélangeant graff et photos.





En ce mois de février 2024, retour dans un endroit qu’il affectionne tout particulièrement, le musée de Bastia pour « La nuit », un reportage immersion avec plusieurs corps de métiers où les clichés des différents métiers s’entremêlent en une frise chronologique. Travail photographique ciselé mais aussi de journaliste avec de mini-interviews à découvrir près de la quarantaine de photos en noir et blanc.



« Cette exposition prend la forme d’une frise chronologique qui invite le visiteur à parcourir une nuit complète dans Bastia et ses environs, de 22 heures à 6 heures du matin » explique Armand Luciani. « Au fil de cette nuit, les clichés des différents métiers, une vingtaine, s’entremêlent et les perspectives évoluent. On découvre des facettes souvent négligées de cette vie nocturne mouvementée pendant que la majorité de la population est endormie. Les corps de métiers sont très nombreux et très divers : Veilleurs de nuit, cheminots, agents d’entretien, éboueurs, travailleurs de la zone portuaire, forces de sécurité, policiers, pompiers, employés des centres commerciaux, journalistes, imprimeurs, etc. et chacun incarne une pièce essentielle d’un puzzle nocturne ».

En parallèle de l’exposition, un très beau livre couche sur papier ces très beaux clichés.