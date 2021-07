Musanostra : Remise des prix du concours d’écriture en langue corse

Le concours avait été lancé à l’automne 2020, les candidats devant rendre leur copie fin décembre. Ce concours d’écriture qui existe depuis 10 ans s’était ouvert cette année à un Prix «Lycéen».

Pour la section adulte, en français et en Corse, 3 thèmes avaient été proposés : Le mur, la Fraternité ou L’ivresse.







Le prix en langue corse «Petru Vachet-Natali» a été décerné à Michel Arrighi, qui avait choisi le thème du mur, pour Daretu. «Il s’agit de ma première nouvelle » indique l’auteur. « Je suis régulièrement les ateliers de Pratica Lingua et ça m’a donné envie d’écrire ».

Le jury, composé de 11 membres, était présidé par Marianne Lalliman et de Marceddu Jureczek. «Nous avons récompensé cette nouvelle pour la fraicheur qu’elle apporte, la fraicheur de l’enfance » souligne Marianne Lalliman, professeur de français au lycée Fred Scamaroni à Bastia. L’association avait reçu une bonne quinzaine de textes dans cette catégorie.





Beau succès aussi pour la 1ère du prix lycéen qui a vu la participation d’une quarantaine de jeunes. «C’est très encourageant. Si les adultes hésitent à publier en langue corse, les jeunes s’y lancent de plus en plus » souligne M.Lalliman.

Lauréat de cette catégorie, l’élève de 1ère bilingue du lycée Paul Vincensini de Bastia, Lisandru Liccioni, 17 ans, pour sa poésie pleine d’humour : U Lamentu di u purcellu o a virtù di u figatellu.

«J’avais envie d’écrire une grosse macagna avec aussi une allusion à la situation difficile qu’est la crise sanitaire. J’ai osé et j’ai été récompensé. C’est mon professeur Ghjiseppu Turchini qui m’a donné envie d’écrire. J’ai choisi le format de la poésie car c’est un format court. Je me serais perdu dans l’écriture d’une nouvelle». Le jeune homme qui vient de passer avec brio son bac français suit aussi des cours de théâtre avec Guy Cimino. «Nous avons voulu récompenser l’humour » commente Marianne Lalliman, «C’est du second degré mais il y a aussi un vrai travail de composition ».





Autour du verre de l’amitié, la présidente de l’association, Marie-France Bereni-Canazzi, entourée d’autres membres de Musanostra et de Hyacinthe Ottaviani, Inspecteur d’Académie, Inspecteur pédagogique régional Langue et culture Corse, a remis les prix aux deux lauréats.

Le 21 août, à Lumio, l’association remettra le prix du concours en catégorie langue française, présidé par Lilia Hassaine, écrivaine, journaliste, à la bastiaise Elisa Allari pour sa nouvelle : «Peur Bleue».

Si la crise le permet, Musanostra va organiser fin juillet et fin août des festivals et salons littéraires en Balagne.