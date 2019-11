Munticellu : Joseph Mattei candidat à sa propre succession "à la tête d’une équipe partiellement renouvelée"

" Oui, je serai candidat en 2020, à la tête d’une équipe partiellement renouvelée" .Très détendu, Joseph Mattei, maire de Monticello a annoncé ce mercredi 20 novembre qu'il était officiellement candidat aux prochaines élections municipales fixées les 15 et 22 mars 2020.Pour rappel, Joseph Mattei a succédé en 2014 à son père Hyacinthe Mattei, à la tête de la municipalité de Monticello. Avec sa liste "d'Union et de gestion communale" il a remporté ces élections avec 100% des suffrages exprimés.Le taux de participation a atteint 72,99% à Monticello, ce qui était supérieur à la moyenne nationale qui était de 62,13%.



- Vous avez hérité de votre père d'une commune en plein essor avec une gestion saine?- Effectivement, j'ai trouvé une commune avec un niveau d’équipement que beaucoup de collectivités peuvent envier, que ce soit en matière scolaire, sportive ou sociale, et une gestion budgétaire et financière des plus saines.

C’est une commune qui continue de se développer, la démographie est en constante progression.





- Quelles ont été les priorités de cette mandature qui arrive à son terme?

- Pour ce premier mandat, je me suis attaché avant tout à accompagner ce développement pour le bien être de notre communauté. C’est ainsi que de nombreuses réalisations ont pu voir le jour.



- Quelles sont elles?

- Je ne citerai que les plus marquantes :

- Création de 2 classes supplémentaires à l'école de Monticello, portant ainsi les effectifs de celle-ci à 223 enfants.

- Nous avons tenu à pérenniser la semaine des 4 jours et demi et maintenir les rythmes scolaires, les NAP ( Nouvelles Activités Périscolaires) pour le bien-être de nos enfants. - Une salle de restauration scolaire, au rez-de-chaussée de l’école, qui peut accueillir, dans un confort paisible et convivial, près de 180 enfants.

- La rénovation de l’éclairage publique sur tout le territoire. Près de 300 points lumineux ont été remplacés par un matériel de type Led permettant une économie sur la facture énergétique.

- Le financement de la totalité des VRD et des routes de dessertes des 2 tranches comprenant 40 logements en accession à la propriété, un investissement de près de 394 000€ qui vient diminuer d’autant le prix de chaque logement. Ils seront livrés au 1er trimestre 2020.





- Et puis il y a eu la couverture de la piscine municipale

- Effectivement, en septembre 2019, vous avez bien voulu consacrer sur votre site un reportage sur la pose d'une structure couverte et rétractable, depuis sa réouverture en juillet dernier.

Nous avons pu réaliser la couverture de la piscine municipale, qui permettra à l’ensemble de la population du territoire de pratiquer la natation et les diverses activités aquatiques tout au long de l’année.





- D'autres projets sont en cours?

- Oui bien évidemment.

Nous avons commencé les travaux de réfection des trottoirs avec un revêtement en enrobé des lotissements de notre commune.

Nous avons lancé le 23 novembre 2016 la procédure de la révision générale de notre PLU pour la mise en comptabilité avec le PADDUC et la loi ALLUR. Il sera opérationnel en mai 2020.

La création d’un CCAS, (Centre Communal d’Action Sociale) , dans une volonté de créer le lien entre les générations et afin de répondre aux attentes de nos concitoyens...".





- Ces réalisations ont t'elles entraîné une augmentation de la fiscalité locale?

- Absolument pas. Je préciserai que tout cela a été fait sans la moindre augmentation de la fiscalité locale, ni emprunt.

Deux chiffres : - cela fait près de 10 ans que la commune n’a pas augmenté ses impôts locaux.

- la dette est passée de 900 000€ en 2014 à 450 000€ fin 2019.



- Si vous êtes élus en 2020 quelles seront vos priorités?

- Avec l'équipe et les nouveaux arrivants que nous dévoilerons très bientôt, nous travaillons déjà sur plusieurs dossiers. Il est encore beaucoup trop tôt pour détailler notre programme mais ce qui est certain, c'est que si les électrices et les électeurs nous renouvellent leur confiance, nous continuerons à être à leur écoute et à oeuvrer pour le bien de la commune.

Les priorités sont et seront de:

- Poursuivre les travaux de réfection des trottoirs.

- Extension de l’école avec la création de 2, voire 3 nouvelles classes et un espace Michel Rocard pour y installer tous les ouvrages, documents et écrits dont il a fait don à la commune.

- Projet à l’étude pour la création d’une trentaine de logements type « villas » en accession à la propriété.

- Rénovation des ruelles du village ancien en pierres « nustrale ». La maîtrise d’œuvre pour les 2 premières tranches dont les travaux sont estimés à près de 700 000€ HT, vient d’être lancée. Ils débuteront courant 2020.

- Pour compléter les infrastructures sportives, un nouveau bâtiment devrait voir le jour, abritant 6 courts de squash.



Voilà pour l’essentiel, et bien sûr il restera toujours à parfaire et entretenir les installations existantes.