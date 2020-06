Municipales en Corse : les 22 communes où on devra voter au second tour

Pour rappel, les communes de moins de 1 000 habitants sont assujetties à un scrutin plurinominal avec possibilité de panachage, et non de liste comme dans les communes les plus importantes. L'électeur peut ainsi rayer un ou des candidats et, s'il le souhaite, le ou les remplacer par ceux d'une autre liste. Au premier tour, les candidats qui ont rempli la double condition d'avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et d'avoir au moins un quart des voix des inscrits, sont élus. Le second tour est organisé pour les sièges restants à pourvoir, l'élection est alors à la majorité relative, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus.