Municipales de L'Ile-Rousse : Michel Frassati veut fait taire toutes les rumeurs

À l'Ile-Rousse on n'a pas attendu la clôture, mardi, du dépôt de liste à la préfecture de Bastia pour lancer cette campagne électorale qui s'annonce rude.

Les rumeurs alimentées par les réseaux sociaux vont bon train et le climat est de plus en plus crispé.

Ces rumeurs sont de plus en plus persistantes et concernent notamment Michel Frassati, tête de liste du Riacquistu Lisulanu accusé, dans ces rumeurs, d'avoir fait une alliance avec la liste Lisula Sempre, ce qui s'est avéré complètement faux au vu du dépôt de cette liste, et aujourd'hui de manœuvres, toujours avec la liste citée.

Joint par téléphone à deux reprises, Michel Frassati dément catégoriquement et condamne avec la plus grande fermeté ces agissements:





" Toutes ces rumeurs sont pure affabulation. Notre position au sein du Riacquistu Lisulanu n'a pas bougé d'un iota. Comme nous avons eu l'occasion de le dire clairement au lendemain du 1er tour, nous avions décidé de ne pas nous maintenir, mais au contraire de nous retirer et de ne donner aucune consigne de vote, les voix de nos électeurs ne nous appartenant pas" avant d'ajouter: "nul ne pourra nous faire grief de bloquer le jeu électoral ou de rouler pour l’une des deux forces en présence.

Nos électeurs ne comprendraient pas qu’après avoir fait de l’éthique et du non cumul des mandats des exigences non négociables, nous rejoignions sans état d’âme l’une des deux listes en présence qui, par parenthèses, ne nous ont jamais tendu la main.

Nos électeurs ne comprendraient pas qu’après avoir crié haut et fort notre rejet de l’immobilisme des sortants et des alliances contre nature des opposants, nous en soyons encore réduits à jouer les forces d’appoint dans des combats d’arrière garde".

Et de conclure: " Je souhaite que cela cesse au plus vite et que cette campagne se déroule dans le respect de tous".