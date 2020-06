Municipales à Zonza : L'union Georges Fani - Antoine Carli defie Nicolas Cucchi

Après le choix de Henri-Paul Agostini de quitter le fauteuil de maire, trois candidats se sont présentés au premier tour des municipales de Zonza. Georges Fani, qui menait la liste Via Nova Pà Zonza, est arrivé en tête du premier tour avec 43,66 % des voix. Nicolas Cucchi avec sa liste Pà Cambià / Pour Changer Zonza è Santa Lucia a obtenu 43,22 % des voix. La liste d'Antoine Carli, D'Umani, n'a recueilli que 13,11 % des voix.



Huit voix seulement séparant les deux premières listes, l'enjeu du second tour est de capter les voix de l'outsider. Antoine Carli a choisi de faire une alliance avec Georges Fani, sur une liste commune baptisée Unioni Via Nova D'Umani, portée par ce dernier. Une alliance surprise entre l'opposant historique et l'ancien élu adoubé par la municipalité sortante, qui leur confère théoriquement un avantage numérique. En face, Nicolas Cucchi repart sur une configuration inchangée avec la même liste sans étiquette, même si son troisième colistier n'est autre que le député PNC Paul-André Colombani.



Le 15 mars dernier, 74,92 % des citoyens de Zonza sont allés aux urnes, soit une baisse de -7,09 % par rapport à 2014 où le taux de participation avait dépassé 82 %, en 2014. La bataille s'annonce âpre pour convaincre les abstentionnistes et le score serré.