Municipales à Valle d’Orezza : pas de candidat... pas de premier tour

Des élections municipales complémentaires étaient initialement prévues les 17 et 24 mars 2024 dans la commune de Valle d’Orezza, en Castagniccia, visant à compléter le conseil municipal suite au décès du maire, Michel Sorbara, survenu le 7 janvier dernier. Le conseil municipal, composé de sept sièges, devait ainsi élire un nouveau premier magistrat pour la commune.Cependant, la préfecture de Haute-Corse a annoncé ce vendredi l'annulation du premier tour, faute de candidats. "Aucune candidature n'ayant été déposée, le premier tour prévu le 17 mars ne se tiendra pas." lit-on dans le communiqué. En revanche, le second tour est maintenu et se déroulera le dimanche 24 mars 2024.Les candidats intéressés par ces élections municipales complémentaires sont invités à déposer leur candidature à la sous-préfecture de Corte aux dates suivantes : le lundi 18 mars 2024, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, ainsi que le mardi 19 mars 2024, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, heure de clôture du délai. Pour faciliter les démarches des candidats, il est recommandé de prendre rendez-vous en annonçant leur venue, soit par courrier électronique à l'adresse sp-corte@haute-corse.gouv.fr , soit par téléphone au 04 95 34 52 43.