Municipales à Portivechju : Femu a Corsica Suttanacciu se prononce en faveur de Don-Mathieu Santini

Voici le communiqué :



« Ses partenaires de la majorité territoriale s'étant à plusieurs reprises exprimés sur les municipales de Portivechju, la section de Femu a Corsica - Sutanaccia tient à faire connaître publiquement sa position, au moment où deux choix stratégiques pour l'échéance municipale de Portivechju sont susceptibles d'être proposés aux électrices et électeurs de la 3ème ville de Corse :

- soit la recherche d'une large alternative à la municipalité sortante, option privilégiée par Femu a Corsica ;

- soit une liste commune derrière Georges Mela, maire sortant, option privilégiée par le PNC et Corsica Libera.



Notre choix en faveur de la première option n'est guidé par aucune animosité personnelle envers Georges Mela et ses colistières et colistiers : nous nous connaissons les uns et les autres depuis longtemps et nous respectons réciproquement totalement, au plan personnel comme dans nos convictions politiques. Simplement, dans la continuité de nos engagements et de notre vision stratégique aux plans municipal comme de la Corse tout entière, nous pensons que Portivechju et le territoire de l'Extrême-Sud ont l'impérieux besoin d'un projet de développement clair et re-mobilisateur. Un projet qui place en son cœur un certain nombre de principes, de valeurs et d'objectifs intangibles. Un projet qui tourne clairement le dos à un certains nombre de choix qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui, et qui sont porteurs de fractures économiques et sociales, culturelles, territoriales et environnementales.



Ce projet doit permettre notamment :

-de revitaliser effectivement le cœur de ville,

-de sortir de la spirale infernale de la résidentialisation secondaire,

- d'impulser une politique active d'accession à la propriété et de logement social adapté pour les familles insulaires;

-de développer un tourisme de qualité respectant l'environnement, priorisant l'annualisation de l'activité, et les entreprises sur l'économie souterraine et parallèle;

- de définir un plan d'urbanisme qui permette de concrétiser les objectifs précédents et une réappropriation effective des Portovecchiais de leur avenir;

- de recréer un fort lien social, intergénérationnel par une politique culturelle à la fois enracinée, ouverte et offensive de même que par une offre de soins pérenne et de qualité;

- de développer un service de mobilité efficace et durable;

- de créer des partenariats effectifs mer-montagne avec l'Alta Rocca dans tous les domaines : tourisme, mise en valeur patrimoniale, maillage des services publics, transports, territoire de santé, logements...



Les orientations de ce projet sont à même de créer les conditions d'un large rassemblement nécessaire au changement attendu par de nombreuses et nombreux Portovecchiais et au-delà par de nombreux habitants du territoire de l'extrême Sud.

A cet égard, nous rappelons que le Conseil exécutif de Corse et la majorité territoriale comptent de nombreux élus issus de ce territoire, et que ses intérêts et attentes sont pris en compte avec la même attention et la même détermination que ceux des autres territoires de notre pays : le discours et les logiques visant à opposer les territoires de l'île ou à les mettre en concurrence entre eux sont aux antipodes de la vision globale historiquement portée et mise en œuvre par les nationalistes.



La seule question qui vaille est la suivante : comment Portivechju et l'Extrême Sud seront ils plus forts et participeront-ils mieux à leur juste part - décisive - à la construction de la Corse émancipée que nous appelons de nos vœux ?



Pour nous la réponse est claire : lorsque que la ville et le territoire seront porteurs d'un projet participant de la vision stratégique que s'est engagée à défendre la majorité territoriale "Pè a Corsica".



Pour toutes ces raisons, le choix privilégié par Femu a Corsica est celui de construire l'alternative la plus large, regroupant dans l'ouverture, acteurs sociaux, culturels, économiques de la société civile, et militants politiques autour d'un projet clair. C'est dans cet esprit que nous avons engagé des discussions avec Don-Mathieu Santini qui a fait part de sa volonté de conduire une liste s'inscrivant dans cette logique. Nous appelons nos partenaires de Pè a Corsica à participer à ces discussions, qui doivent permettre de construire une démarche porteuse de sens et d'espoir, conforme à nos fondamentaux communs ».