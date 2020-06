Municipales à Luri : Un duel fratricide pour 8 sièges à pourvoir sur 15

678 habitants sur les 816 que compte ce village Capcorsin se sont rendus aux urnes le 15 mars dernier pour le 1er tour des municipales. Le maire sortant, Dominique Cervoni, Nationaliste et proche de Femu a Corsica, y affrontait l'opposition surprise de la conseillère territoriale du même Femu a Corsica, Anne-Laure Santucci, dans un duel qui fait désordre. Le panachage étant permis, il fallait, pour être élu dès le 1er tour, obtenir plus de 50% des suffrages. Seuls 7 des 15 sièges du Conseil municipal ont été pourvus.Parmi eux, Dominique Cervoni a terminé en tête avec 349 suffrages, devant Maurice Fornali (348 voix) et Jean-Michel Fantozzi (347 suffrages). Il a, donc, été élu avec deux de ses colistiers. Quatre autres candidats ont remporté également l'adhésion des votants : Gabrielle Cacciari (50,89 %), Antoine Cervoni (50,89 %), David Tavella (50,89 %) et Pascale Rose Luciani (50,44 %). Pour ce 1er round, la liste de Dominique Cervoni compte 3 élus contre 4 pour son adversaire. Par contre, Anne-Laure Santucci a été recalée et doit se représenter dimanche pour un scrutin qui s'annonce très serré et très tendu. L'enjeu est de convaincre la centaine d'abstentionnistes qui a boudé les urnes en mars dernier. Il faudra attendre dimanche soir pour connaître le nom du prochain maire de Luri. Mais quelque soit le gagnant, c'est une élection qui laissera des traces...Résultats des autres candidats au 1er tour :- Freddy Giuliani (49,85 %)- Pierre Palmieri (49,85 %)- Laurie Monti (49,55 %)- Jean Pierre Tomei (49,55 %)- Marianne Dominici (49,40 %)- Thomas Falconetti (49,40 %)- Michel Tomei (49,40 %)- Anne-Laure Santucci (49,25 %)- Ghjuvan'Matteu Susini (49,10 %)- Sandra Heyries (48,65 %)- Anthony Gravini (48,50 %)- Emilie Tomei (48,05 %)- Marlène Vincenti (48,05 %)- Jean Antoine Ciosi (47,91 %)- Solange Filippi (47,91 %)- Jules Paverani (47,76 %)- Antoine Crescioni (47,61 %)- Nicole Strenna (47,16 %)- Ange-Marie Carlotti (46,86 %)- Pascale Giudicelli (46,86 %)- Danielle Vincent (46,56 %)- Marie-Pierre Costa (46,41 %)- Dominique Benedittini (45,22 %)