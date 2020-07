Municipales à Lisula : la réaction de Michel Frassati après la victoire d'Angèle Bastiani

U Riacquistu Lisulanu prend acte de la victoire de la liste d’Angèle Bastiani sur celle de Jean-Jo Allegrini-Simonetti, le Maire sortant. C’est indéniablement un changement politique majeur pour notre cité, après une quarantaine d’années de règne sans partage de la Droite.

Nous aurons l’occasion, dans les semaines à venir, de nous exprimer plus avant sur cette séquence électorale et d’en tirer les premières analyses et perspectives.

Qu’il nous soit permis pour l’heure de féliciter Angèle pour son élection, en souhaitant que son arrivée aux responsabilités soit si possible synonyme de concorde et de réconciliation pour notre commune et ses habitants.



Aldilà di u nostru rughjone, ch’ella ci sia cuncessa di felicità di core u nostru amicu Jean-Christophe Angelini per a so billissima vittoria in Porti Vechju. Hè a ricunniscenza ghjusta è ligittima di u so travagliu, di a so prisenza è di u so militantisimu.

Ci raligremu dinò di i successi ottinuti in Zonza è in Figari, senza scurdacci ben intesu di a rielezzione di Pierre Savelli, impurtantissima in u cuntestu puliticu attuale, da permetteli di cuntinuà l’opara iniziata sei anni fà in Bastia per un antru sviluppu è per a demucrazia.