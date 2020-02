Municipales à Grossetto-Prugna - Valérie Bozzi : « Nous sommes le pôle de vie de toute la Rive Sud »

- Comment comptez-vous allier la sur-fréquentation touristique avec la préservation de l’environnement ?

- Nous avons mis en place le tri sélectif de manière très développée : avec des bornes enterrées dans les centres de vie et une collecte au porte à porte. Nous avons distribué gratuitement des sacs de couleurs jaunes et bleus pour faciliter au maximum le dispositif. Nous avons pour projet de collecter directement les bio-déchets auprès des professionnels et de collecter les déchets verts auprès des privés. Pour cela, il a fallu une bonne structuration et investir dans un camion. Nous sommes en train d’essayer de créer avec la commune d’Aiacciu un syndicat pour installer d’autres points d’arrêt de la navette maritime. L’idée serait, par exemple, d'avoir un point d’arrêt place Miot. Nous sommes également en train de mettre à disposition des usagers sur la place Saint Laurent des bornes avec des vélos électriques.

- Nous avons de nombreux projets en cours que nous souhaitons voir arriver a terme. Nous avons commencé la structuration du centre de vie de Purtichju. Il y a de plus en plus d’habitants à l’année, il faut structurer l’urbanisme. Je souhaite continuer à mener à bien le travail que nous avons commencé.- Principalement. Il y aura quelques nouveaux colistiers.- Nous avons créé une nouvelle mairie, une salle des fêtes, une médiathèque, un amphithéâtre et une aire de jeux autour de la place Saint Laurent. On a pu y organiser de nombreuses manifestations que l’on ne pouvait pas faire avant. Un bail emphytéotique a été conclu avec l’évêché pour construire une église au centre de Purtichju. Nous avons restauré l’église de Grossettu à l’intérieur et à l’extérieur. La place a également été rénovée. Nous avons refait tous les canaux d’irrigation du village. En tout, plus de 25 millions d’euros ont été investis lors des deux dernières mandatures.- C’est une petite commune très agréable avec une qualité de vie exceptionnelle aussi bien à Purtichju qu’au village. Il n’y a pas de réelle problématique. A Purtichju, il règne vraiment une vie de village. Il y a évidemment une difficulté liées aux résidences secondaires, mais celles-ci sont moins importantes maintenant qu’elles ne l’étaient il y a plusieurs années. Nous sommes le pôle de vie de toute la rive Sud. Le pic estival dure un mois, c’est évidemment un inconvénient, mais en même temps, nous sommes la station balnéaire du golfe d’Ajaccio, ce qui a aussi ses avantages.- La mandature précédente a été tournée vers l’administratif et le culturel, je vise maintenant le sport et la pleine nature. Les travaux pour la nouvelle promenade commencent au mois d’avril. Elle partira du point information et arrivera à la tour de Capitellu, le tout réalisé en bois et d’une largeur de 3 mètres. Un autre projet est de créer un centre sportif complet sur la rocade avec un gymnase, un stade ou encore une piscine. Des locaux seront dédiés aux associations et aux entreprises sportives. Nous avons acheté le champ qui se trouve an face du restaurant le Club pour en faire un poumon vert, dans le but de réaliser un parc et un parcours de santé.- Nous avons une liste et une équipe diverses, avec un projet structuré et cohérent. Il n’y a aucune nécessité, ni volonté d’alliance.