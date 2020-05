Municipales à Figari. La liste "Cambià Insemi" menée par Jean Giuseppi prête pour le second tour

Avec la levée du confinement, la vie reprend petit à petit son cours ; cet épisode restera gravé dans nos mémoires et nous devons désormais faire face à la situation et réorganiser notre mode de vie.

Dans ce contexte, il était normal que nos premières pensées aillent aux médecins, aux infirmiers et aux personnels soi- gnants, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour résister et apporter aide et assistance à ceux qui en avaient le plus besoin. Nous pensons également à ceux qui ont été, directement ou indirectement, frappés par ce virus et qui sont encore dans la tristesse ou la rémission, dans cette épreuve nous sommes de tout cœur avec vous.

Cette période de confinement a, par ailleurs, parfaitement été respectée sur notre commune et nous félicitons les figaraises et les figarais d’avoir fait preuve du sens des responsabilités. Nous devons désormais tirer les leçons de cette crise et imaginer un nouveau modèle qui nous permettra de concilier respect de la santé publique et retour à une activité sociale, culturelle et économique.

Sur le plan de nos engagements pour la commune, ils restent inchangés, le gouvernement a choisi de fixer le second tour des élections au 28 juin prochain, nous serons présents et rappelons que la tenue de ce scrutin devra se faire dans le strict respect des mesures sanitaires.

Le premier tour a placé notre démarche largement en tête. Ce résultat démontre la réelle volonté de changement et accentue la crédibilité de notre projet, il nous engage également à faire preuve de responsabilité pour l’avenir. Nous savons que vous nous faites confiance et que vous attendez beaucoup de notre démarche, nous saurons nous montrer à la hauteur de vos at- tentes.