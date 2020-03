Municipales à Bastia : Pierre Savelli tire son épingle du jeu, mais l'heure n'est pas à la fête

L’opposant n°1

Pas plus satisfait, Jean-Sébastien De Casalta espérait talonner Pierre Savelli. Il réussit, quand même, un beau pari pour son entrée en politique avec 20,02 %, soit 1936 voix, et surtout se place en pôle position comme chef de file de la Gauche et de l'opposition pour une alliance au second tour, si second tour il y a. Il est vrai qu'il avait fédéré derrière lui une partie de la vieille garde zuccarelliste et le président de la CAB, François Tatti. Avec des scores qui oscillent entre 15 % et 22 % dans la plupart des bureaux de vote où il rafle immanquablement la deuxième place. Il décroche la timbale dans certains bureaux des Quartiers Sud, notamment 31,40 % à Lupino, Maison des Quartiers Sud où avec 31,40% des voix, il devance de près de 6% le maire sortant. Egalement à Charles Andrei où il récolte 30,05 %, laissant Pierre Savelli à 24,61 %. Mais lui aussi, ne cache pas sa déception. "C’est une très belle élection même si nous pensions faire mieux. Nous avions le sentiment qu'une vraie dynamique s'était mise en marche ". Et annonce son intention de rassembler toutes les forces d’opposition pour faire tomber l’équipe sortante. "Il est de mon devoir de rassembler et de réussir l'alliance avec les forces d'opposition. Je considère que cette union, nous devons la réaliser. Pour essayer de renverser cet ex-majorité municipale." Ce qui semblait en bonne voix au vu des réactions à chaud de Jean Zuccarelli et de Jean-Martin Mondoloni.



La surprise Morganti

Avec 13,83% des suffrages, soit 1337 voix, Jean Zuccarelli prouve qu’il garde toujours un certain réservoir de fidèles, même s’il continue à s’effriter inexorablement. Il réussit même à arriver en tête à Cardo. Il n’exclut pas une alliance de 2nd tour à condition qu’elle respecte la cohérence de son projet. « Nous avons été favorables à un rassemblement des groupes d'opposition autour d'un projet qui rende compte de l'expression démocratique », précise-t-il.

La seule vraie surprise vient du score de Julien Morganti qui s’octroie la quatrième place avec 12,42% des suffrages, soit 1201 voix. Le résultat d’une campagne débutée très tôt, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux. Une omniprésence très active qui a payé et qui laisse bien augurer de l’avenir pour ce benjamin des candidats. Il avait, pendant la campagne, annoncé clairement qu’il ne ferait pas d’union, mais ses dernières déclarations ont laissé planer une ambiguïté certaine sur ses intentions.



Des déceptions affichées

La soirée n’était guère à la fête non plus pour les candidats restants. Avec seulement 8,96 %, soit 867 voix, Jean-Martin Mondoloni, pour sa première incursion dans la politique bastiaise, n’a pas réussi, comme il l’espérait, à rassembler toute la famille libérale. Une partie de la droite est restée fidèle à Jean-Louis Milani et à Jo Massoni, qui ont rejoint en 2014 l’alliance victorieuse proposée par Gilles Simeoni et ont continué avec son successeur, Pierre Savelli. Le leader de Per L’Avvene n’a pas, non plus, caché son extrême déception. Lui aussi estime que le coronavirus a joué en sa défaveur. Il s’est dit favorable à « une cohabitation » avec la Gauche et, donc, Jean-Sébastien De Casalta, mais sur d’autres bases que celles de la coalition de 2014 et autour d’un projet commun, vu des points de désaccord certains sur la question sociale.

Grise mine également pour les deux autres listes nationalistes. Les partisans de Paul-Félix Benedetti tablaient sur un score plus élevé. Finalement, le leader de Core in Fronte maintient son score bastiais des Territoriales de 2017. Avec 6,29 % des suffrages, soit 609 voix, il devance Eric Simoni qui dépasse à peine les 5% et ne recueille que 574 voix. Si le premier campe sur ses positions et continue de refuser toute idée d’alliance avec Pierre Savelli, le second réitère son offre de fusion de listes. Enfin Filippo De Carlo affiche un 2,07%, soit 201 voix, un score proche de celui de Jean-François Baccarelli en 2014.



Pas de 2nd tour ?

Quelques soient ou non les velléités d’union des uns et des autres, il y a fort à parier qu’elles ne serviront à rien tant l’hypothèse d’un 2nd tour semble de moins en moins vraisemblable. Avant même la fin du scrutin, la pandémie de Covid-19 a pris le pas sur toute considération politique. Les dernières nouvelles en provenance de Paris, de plus en plus inquiétantes, dessinent le spectre d’une mise en confinement, certains prédisent même la mise en place d’un état d’urgence dans le courant de la semaine prochaine. Ce qui aurait obligatoirement pour effet un report du 2nd tour, et donc engendrerait une annulation du 1er tour. Avec au final, l’obligation de repartir à zéro. En attendant, il y a fort à parier que les négociations iront bon train ce lundi.



Livia Santana et Nicole Mari.