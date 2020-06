Municipales à Bastia : Pierre Savelli resserre les rangs pour mettre le cap sur le second tour

De la cohérence

Une action qui s’inscrit dans une ligne politique, la cohérence, la fidélité et le respect des engagements pris devant les Bastiais, c’est ce qu’ont martelé tous les autres intervenants. « Au Palais Bourbon, je n’ai pas dérogé à ma ligne politique inscrite sur ma profession de foi. Je défends les intérêts collectifs du peuple corse, l’idéal d’une société juste solidaire, l’esprit d’initiative et l’efficacité économique, les ménages et les entreprises corses… J’ai défendu le rayonnement de Bastia et l’emploi sur des dossiers aussi divers que la CCI, l'hôpital, les commerçants, l'IRA... », précise le député de Bastia, Michel Castellani. « Nous avons une ligne politique et une cohérence. Je n'en dirai pas autant de mes opposants... Comment ne pas penser qu'il y a une union de façade, de circonstance, uniquement présentée par soif de pouvoir ? Comment peut-on prétendre rénover la vie politique en présentant des candidats qui se sont illustrés pendant tant d'années comme les tenants d'un immobilisme catastrophique ? Il faut que les Bastiais prennent conscience qu'ils doivent se mobiliser pour soutenir notre démarche parce c'est essentiel pour notre ville ».



De la stabilité

Le ton est donné et sera désormais repris en chorale dans un feu nourri contre la principale liste d'opposition, l'union De Casalta - Jean-Martin Mondoloni - Jean Zuccarelli. Une union de circonstance qui, martèle la majorité sortante, n'a rien en commun avec celle qui leur a permis de renverser la citadelle Zuccarelliste en 2014. « En 2014, nous avons initié un nouveau chemin constitué de parcours différents, mais qui convergent vers un même objectif : transformer cette ville et transformer la Corse... Il y a de la cohérence, du respect et de l'engagement et il y a de la stabilité. En face de nous, il y a des gens qui ont passé leur temps à trahir, à trahir leurs partenaires, à trahir les Bastiais, à trahir leurs propres engagements, et qui essayent de nous faire croire qu'ils vont se renouveler. Ils ont promis un rassemblement de leur gauche, c'est finalement un rassemblement dans la désunion », enchaîne Emmanuelle de Gentili. Pour la 1ère adjointe sortante étiquetée PS : « Il faut être clair. En 2014, nous avons fait le travail de négociation bien avant les élections pour arriver devant les électeurs avec une proposition claire. Nous sommes restés ouverts à d'autres partenaires, mais nous n'avons jamais trahi nos engagements vis-à-vis des Bastiais, du projet politique, du respect mutuel que nous avons les uns pour les autres. C'est un gage pour les Bastiais d'une stabilité dans la durée, dans nos engagements et dans la mise en place de nos projets. Par contre, Bastia a souffert des trahisons à la CAB qui n'a pas été motrice de tous les politiques publiques que nous voulions mettre en place ».



Des intérêts particuliers

La charge devient carrément féroce avec Jean-Louis Milani, adjoint de la droite centriste, qui attaque d'abord sur la solidarité : « La mairie de Bastia, avec la Collectivité de Corse, n'a pas attendu, notamment pendant la crise sanitaire, pour porter assistance aux Bastiais. Nous avons mis en place des dispositifs d'aides qui sont allouées aux plus démunis en fonction de critères bien définis. Nous ferons de même au niveau du logement social avec la remise aux normes de bâtiments qui ne l'ont jamais été. On n'est pas dans l'improvisation d'une mesure comme le Revenu universel annoncé par ci, par là et dont on ne sait même pas comment on va le financer. Je vais quand rappeler à ceux qui critiquent sans cesse de regarder les chiffres qui disent qu'on a investi autant que la ville d'Ajaccio qui a 20 000 habitants en plus ». Et de lister tous les chantiers ont été menés à bon port « sans augmenter la pression fiscale. Sur l'autre liste, il y a des gens qui, dès qu'ils ont arrivés à la CAB ont embrayé tout de suite en augmentant la taxe sur les ordures ménagères dans des proportions très fortes ». Puis le représentant de la droite dit sociale se fait un réel plaisir de démonter l'union des adversaires et, au passage, son coreligionaire de droite, pas vraiment ami, Jean-Martin Mondoloni, leader du groupe Per L'Avvene, qui a rallié ladite liste adverse. « On est en présence d'un attelage hétéroclite, d'une somme d'intérêts particuliers parce qu'on se promet le mandat... Où est la vision de Bastia dans tout cela ? Il n'y en a pas ! », comme il l'explique en vidéo :