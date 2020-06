Municipales à Bastia. Paul-Félix Benedetti : "nous laisserons les électeurs libres de leurs choix"

Ce mercredi 3 juin, le nationaliste Eric Simoni et le candidat de droite Filippo de Carlo se sont exprimés sur le second tour des élections municipales qui opposera la liste Unione per Bastia menée par Jean-Sébastien de Casalta à celle du maire sortant Pierre Savelli et Julien Morganti.



Paul-Félix Benedetti, le leader de Bastia in Core arrivé en sixième position lors du premier tour avec 6.29% des suffrages n'a pas été sollicité pour une quelconque alliance en vue du second scrutin. La liste devrait se réunir prochainement pour adopter une position à propos des consignes de vote. "Il est très probable que nous appelions à voter pour aucune des listes encore en course. Nous laisserons les électeurs libres de leurs choix.", annonce, d'ores et déjà, Paul-Félix Benedetti.



Concernant l'alliance Unione per Bastia, le nationaliste raconte : " Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Le jeu électoral permet des fusions. D'ailleurs, la liste de la majorité municipale sortante de Pierre Savelli est elle aussi une liste hétéroclite entre Femu, le PS et la Droite. La question qu'il faut se poser est de savoir comment, en à peine 6 ans, le PRG, axe principal de l'opposition, est peut-être en passe de regagner la mairie de Bastia ? La situation est incroyable. Partout ailleurs, lorsqu'une dynastie politique est battue elle disparaît définitivement ou presque. La victoire de Gilles Simeoni avait suscité l'espoir en 2014. Force est de constater, qu'aujourd'hui, la majorité municipale n'a pas été à la hauteur des enjeux et que les Bastiais sont déçus. Le Mouvement National c'est 50 ans de combats acharnés. Femu A Corsica doit changer de braquet politique et cesser de se contenter de gérer le système."