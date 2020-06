Municipales à Bastia : Les priorités des trois candidats

Bastia est, certainement avec Porto-Vecchio, le scrutin le plus scruté de ce 2nd tour des élections municipales en Corse. Un scrutin qui dépasse de loin l'échelon communal, voire communautaire. Avec un enjeu majeur : la citadelle renversée de haute lutte par Gilles Simeoni en 2014 qui a entrainé dans son sillage l'effondrement d'autres citadelles - la région en 2015 et triomphalement en 2017, les législatives dans 3 circonscriptions sur 4 - et complètement transformé la donne politique corse en faisant des Nationalistes la première force politique de l'île, cette citadelle va-t-elle de nouveau être renversée ? C'est la question que tout le monde se pose, à Bastia et ailleurs.Si le maire sortant, Pierre Savelli, qui a remplacé Gilles Simeoni en 2015, est arrivé en tête avec 10 points d'avance au 1er tour avec

des voix, il affronte, dans une triangulaire, une coalition droite-gauche formée contre lui, et qui espère bien réussi le même exploit que la coalition de 2014. Pour cela, Jean-Sébastien De Casalta, qui a recueilli 20,02 % des voix le 15 mars, a uni ses forces à Jean Zuccarelli, qui a réalisé avec les Communistes - qui ont refusé l'union - 13,83 %, et le leader de la droite corse, Jean-Martin Mondoloni qui a récolté 8,96 %. Le macroniste Julien Morganti, dont les 12,42 % ont créé la surprise au 1er tour, continue de faire cavalier seul.Le taux de taux de participation assez faible au 1er tour, seulement de 44,37 % pour ce type de scrutin, s'explique, en partie, par la crise du COVID et l'appel de Gilles Simeoni à boycotter le scrutin par précaution sanitaire. L'enjeu sera, donc, de convaincre les abstentionnistes d'aller voter en masse, dimanche. Le score s'annonce serré.A trois jours du scrutin, CNI a posé une question aux 3 candidats : "Quelle sera votre priorité s vous êtes élu maire ? ". Réponses en vidéo.