Municipales à Ajaccio. Une liste « ras-le-bol » citoyenne et sociale

Michel Ciccada a dévoilé sa liste « ras-le bol ». 49 noms issus de familles ajacciennes avec une seule ambition : « porter la voix du peuple et faire entendre nos idées, a expliqué Michel Ciccada. Nous voulons redonner le pouvoir au peuple et une démocratie participative tout au long du mandat. Les autres candidats ont un programme mais pas d’idée, nous, nous n’avons pas de programme mais beaucoup d’idées ».

Michel Ciccada qu’on avait l’habitude de voir plutôt dans une candidature macagna revient sur cette dernière municipale avec sérieux et des projets sociaux qui lui tiennent particulièrement à cœur.



« Il faut savoir qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de famille qui sont très pauvres au point de ne pas pouvoir donner des goûters tous les jours aux enfants ou voir pire, qui ne peuvent pas nourrir les enfants comme il le faudrait. C’est insupportable. L’école est un lieu d’égalité, ainsi, nous proposons que soient donnés un petit déjeuner, un déjeuner et un goûter à l’école à tous les enfants ».

Au-delà des idées sérieuses portées par la liste, l’ajaccien Ciccada n’en perd pas son humour en souhaitant instaurer pour les politiciens un « impôt sur le mensonge qui ferait recette ».



La liste "ras-le-bol" :