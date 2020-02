Municipales à Ajaccio : Jean-André Miniconi dévoile les noms de sa liste "Aiacciu Pà Tutti"

Gilles Simeoni était présent ce mardi 11 février au palais des congres d'Ajaccio, pour officialiser le soutien de Femu a Corsica à Jean-André Miniconi: « c’est aux ajacciennes et ajacciens de décider si'ls vont continuer avec ceux qui y sont, ou si ils vont décider de changer radicalement la trajectoire de cette ville et de commencer à construire un Aiacciu nouveau avec Jean-André Miniconi et son équipe… ».

C’est le président de l'exécutif qui a invité le candidat d'Aiacciu pà tutti à monter sur scène. En prenant la parole Jean-André Miniconi a tenu d’abord à remercier ses colistiers : « je suis fier de ces femmes et de ces hommes parce qu’ils viennent tous, d’horizons différents, c'est une liste plurielle. ».

Pour le candidat, ses colistiers ont en commun des valeurs essentielles : l’éthique, la transparence, la démocratie et, d’après lui, c’est sur ces bases que son programme a été construit.

« La transparence est de pouvoir consulter les comptes de la mairie ou de la CAPA… et pouvoir donner toutes les informations financières à tout moment aux citoyens de cette ville… la transparence nous protège de toutes les dérives.»

En terme de démocratie il précise : « Est-il normal de faire un projet de téléphérique sans consulter les citoyens ? Est-il normal dans le plan Ajaccio 2030, fde aire un projet pour la citadelle sans consulter les citoyens ? »

Bénéficiant également du soutien d’Europe Ecologie les Verts et de Génération S, Aiacciu pà tutti, se présente comme étant une liste « plurielle », dans un élan de « rassemblement ».