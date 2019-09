Municipales - Stéphanie Grimaldi candidate à Bastia : « Faire rayonner la ville au niveau économique ! »

- Pourquoi présenter une candidature pour les municipales à Bastia ?

-Tout d’abord, j’ai pu acquérir une longue expérience du mandat de maire et de gestion d’équipe. Je l’ai fait avec rigueur et passion pendant les dix-huit années dans mon village de La Porta où mes concitoyens m’ont renouvelé leur confiance et avec qui j’ai tissé des liens indéfectibles. Aujourd’hui, je souhaite m’impliquer pleinement dans la Ville dans laquelle je vis et je travaille depuis cinquante ans, Bastia. Mes enfants y sont nés et y ont grandi. et comme tous les Bastiais je vois et entends les difficultés quotidiennes que cette ville connaît. Etant depuis longtemps investie en politique, j’ai aujourd’hui la volonté de pouvoir répondre aux besoins existants et d’offrir à Bastia l’avenir qu’elle mérite. Je m’en suis également donné les moyens en m’entourant de nombreux experts de la société civile qui travaillent sur un programme concret et qui seront en mesure de l’appliquer. Aujourd’hui, les Bastiais ont besoin d’ingénierie et d’une équipe en mouvement, fonctionnelle et opérationnelle sur tous les sujets tenant à l’administration de la Ville. Ils attendent des résultats visibles et durables qui impacteront favorablement leur avenir et celui de leurs familles.



- Comment constituez-vous votre liste et votre programme ?

-Tout d’abord, j’ai été à la rencontre de la population afin de prendre la mesure de ses attentes. Bien sûr, d’autres réunions sont encore à venir. Les Bastiais n’attendent pas uniquement de la stratégie politique, ils attendent aujourd’hui des compétences et du travail. C’est ainsi que j’ai privilégié de rassembler des Bastiais, experts dans divers domaines qui sauront réellement apporter des solutions. Au fil des années, ma vision de la politique a évolué. Aujourd’hui, on attend que les candidats présentent de la technicité de par leur profil et leurs parcours. Cela peut paraître facile d’élaborer un programme, mais il faut ensuite avoir les compétences pour l’appliquer et obtenir les résultats promis. Nous voulons susciter l’espoir auprès des Bastiais pour qu’ils puissent adhérer à notre programme.





Avec Sébastien Ristori

Lors de son annonce de candidature, Stéphanie Grimaldi a dit clairement vouloir privilégier l’union de la droite en citant un de ses proches futurs colistiers : Sébastien Ristori. Ce dernier était en effet sur la liste Per l’Avvene aux dernières territoriales tout en étant co-président des Jeunes Républicains. Aujourd’hui encore Cadre LR en Corse, certains disent qu’il pourrait être le « trait d’union » entre la droite traditionnelle et le mouvement régionaliste.

Titulaire de deux masters, analyste financier, fondateur de la première junior entreprise de l’Université de Corse à 20 ans, Sébastien Ristori exerce depuis 10 ans sur des fonctions de direction d’entreprises tout en étant enseignant en finance et entrepreneuriat. Il a contribué à accompagner plusieurs porteurs de projet et artisans en Corse sur des levées de fonds pour démarrer leurs activités. Il connaît parfaitement les rouages financiers de la PME et les difficultés économiques liées à l’insularité. En novembre prochain, il publiera son premier ouvrage sur la création d’entreprise aux éditions Ellipses. Agé de 31 ans, il souhaite depuis 2017 s’engager pour sa ville et nous livre son jeune parcours politique.