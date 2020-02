Municipales. Pà Aiacciu : " Une liste cohérente sur un plan politique "

Ils sont venus en nombre ce dimanche matin sur la place Jean Casili, dans le quartier des Salini d’Aiacciu, les supporters et sympathisants de la liste « Pà Aiacciu », pour découvrir les noms vers lesquels leurs suffrages iront en mars prochain.



Paul-André Colombani, député « Pé a Corsica », venu apporter son soutien au candidat et à ses colistiers, a été le premier à prendre la parole sous les applaudissements de la foule. Il a exhorté les présents : « Dites aux Ajacciens que Jean-François va prendre le relais à Ajaccio et va changer cette ville ».



C’est ensuite sous les appels et les applaudissements que l’assemblée a demandé à Jean-François Casalta de rejoindre ses colistiers sur scène. Le candidat a entamé son discours avec émotion : « Je suis relativement ému d’être dans ce quartier des Salini et sur cette place Jean Casili. Il faut rendre hommage à cet homme qui a fait un grand travail pour Aiacciu »



Il a ensuite tenu à remercier ses colistiers : « C’est une liste extraordinaire ! Elle est faite de compétences, d’expériences, de jeunesse, de militantisme, c’est une liste complète et une liste cohérente sur un plan politique. Elle est complètement ouverte et ancrée dans la société ajaccienne ».



Le tête de liste a tenu à préciser pourquoi la Place Jean-Casili avait été choisie pour cet événement : « Les Salini sont un quartier emblématique d’Ajaccio, qui doit relever énormément de défis, qui véhicule énormément de valeurs traditionnelles, qui sont nos valeurs ». Avant de rajouter : « nous voulions absolument présenter cette liste dans ce quartier, qui symbolise tous les quartiers d’Aiacciu qui n’est qu’un, il n’y a pas véritablement de quartier, semi tutti aiccini, il faut le rappeler et être les militants de cela. »





Une fois le discours terminé, tous les sympathisants ont pu se retrouver autour d’un « spuntinu », en profitant des chanteurs corses, venus pour l’occasion.