Municipales : Olivier Sigurani pour "Un' Altra Scelta" à San Martino di Lota

- Qu’est ce qui vous incite à vous présenter contre la fille du maire sortant ?

- Je ne me présente pas contre telle ou telle personne, ni contre un système. Nous voulons proposer un nouveau projet pour notre commune, proposer une alternative.



- Ce ne sera pas un combat politique facile ?

- Il est vrai que cela ne sera pas facile, mais nous y allons motivés, sans pression et désireux de montrer aux habitants qu'ils peuvent nous faire confiance. Le fait d'avoir réuni en peu de temps plus de personnes qu'il n'en faut pour présenter notre liste, est, déjà, pour nous, un signal fort. La dernière fois que le maire de la commune a dû faire face à une liste d'opposition remonte à plusieurs années en arrière. Aujourd'hui, il y a une équipe certes qui n'est pas donnée favorite mais qui se lance dans cette aventure très déterminée.



- Vous le mènerez sous quelle étiquette ?

- L'équipe "Un' Altra Scelta" se présente sans aucune étiquette politique.



- Qui trouvera t-on sur votre liste?

- Véronique Bartolomei, Annick Giorgi, Stella Medori-Retali, Audrey Minicucci, Paul Bartoli, Frédéric Bianchi, Jean-Charles Graziani, Ange-Mathieu Simoni entre autres.





- Quels sont vos projets pour pour Santa Martino di Lota ?

- Favoriser le maintien des familles sur la commune. Nous voulons œuvrer pour une meilleure offre de soins sur l'ensemble de la commune, mettre en valeur de notre patrimoine, renforcer les mesures de sécurité, agir pour l'environnement, mettre en œuvre d'une véritable démocratie locale participative. Et être un partenaire majeur des Associations



- Quels sont les arguments que vous allez mettre en avant pour convaincre les électeurs de San Martino d’adhérer à votre démarche ?

- Nous allons, avant tout, aller à leur rencontre en proposant nos idées. Nous serons à leur écoute et attentifs aux suggestions qu'ils pourraient nous apporter. Nous voulons leur donner la parole, le projet de mise en œuvre d'une démocratie locale en est le parfait exemple. Nous entendons mener une véritable politique de proximité que nous mettons, d'ores et déjà, en place à l'occasion de notre campagne électorale.