Municipales - Michel Frassati (Riacquistu Lisulanu) : "enrayer le déclin de la ville"

- L'axe fort de notre programme est d'enrayer le déclin de la ville, qui ne se fera malheureusement pas du jour au lendemain. Enrayer le déclin d'abord en fixant les jeunes, en leur permettant de trouver un logement qui est un droit fondamental et je ne vois pas pourquoi il ne serait pas respecté. En rénovant l'habitat ancien, les habitations vétustes, les appartements insalubres, notamment dans la vieille ville. Il y a des crédits et des opérations pour cela, c'est prévu. Donc essayer d'abord de tabler pour enrayer ce manque de logements flagrant chronique, dans le bâti ancien. Et en suite bien sûr, en proposant voire en imposant aux promoteurs car il n'est pas question d'interdire les promotions, mais avec ce que la loi permet, de leur imposer un quota de logements sociaux, des primo accessions à la propriété…

- Quelle est la principale problématique de la ville de Lisula ?

- La problématique est parfaitement liée à votre première question, C’est enrayer le déclin et fixer cette population. Il faut savoir que notre ville a perdu entre 500 et 600 habitants, en cinq ou six ans. C’est énorme. Pour un ordre d’idée, c’est environ quatre à cinq classes. C’est-à-dire entre 100 et 125 enfants.

On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu’une ville qui perd ses habitants, perd ses forces, ses forces vives, ses forces jeunes. Il faut savoir que parmi les strates de la population, la seule qui soit en augmentation à l'heure actuelle, est celle des personnes âgées de plus de 75 ans. Donc comment faire pour fixer nos jeunes ? Pour faire en sorte que la vie reprenne à Lisula ? Que nos jeunes trouvent du logement ? Il faut mettre fin au règne sans partage de la résidence secondaire qui a dépassé les 50 %.

Nous ne pouvons plus continuer ainsi. C’est la problématique majeur. Et bien sûr doublée des problèmes sociaux qui vont avec. Il faut tendre la main, montrer plus de solidarité envers les exclus ou les laissés-pour-compte, de cet eldorado basé sur le tout-tourisme qui en a laissé beaucoup sur le bord de la route. Il faut donc, en complément, la solidarité, le social a une importance capitale dans le projet que nous avons, notamment avec l’ouverture de magasins solidaires, etc.

Puis la culture bien sûr. Ceux qui me connaissent, savent mon attachement à la langue et la culture Corse. Fà rinvivisce a nostra identità falla ribumbà in cunsunanza cù l'apartura annant'à u mare, u monde Mediteraniu. Rifà di Lisula ciò ch'ellu hà vulsutu fà Pasquale Paoli, una cità propiu arradicata in tarra corsa è aparta annant'à u mare.

- En quelques mots, quelle est votre vision du développement de Lisula entre urbanisation, tourisme et protection de l’environnement ?

- D’abord il va falloir impérativement finir ce Plan Local d’Urbanisme, que l’on nous promet depuis plus de 20 ans. On s’aperçoit aujourd’hui que la ville s'est agrandie ces dernières années, dans une anarchie totale. C’est un véritable saccage au niveau de l’environnement. Ça part dans tous les sens. Il n’y a pas de plan directeur. Le PLU s’impose, il faut le finaliser car c’est lui qui imposera Lisula des 30 prochaines années, Lisula de nos enfants et nos petits-enfants. Il faudrait également mettre fin au saccage environnemental et peut-être prévoir dans les bâtiments, que ce soit en réhabilitant l’ancien ou dans le nouveau, le thermique, le photovoltaïque, l'écoconstruction etcétéra. Il faut aller en ce sens, avec le tourisme et avec les transports en commun. Il n’y a pas de transport en commun dans la ville qui s'est étendue en périphérie, des transports en commun ne serait-ce que pour désengorger le centre-ville et permettre à toute une population de s'y rendre et de le revivifier. Au point de vue touristique, Lisule n'en sera que plus agréable, plus ouverte et plus verte. Tout cela contribuera à faciliter la vie des habitants permanents et faciliter le séjour des gens qui viennent visiter la ville.