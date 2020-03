Municipales : Luc Grassini candidat de l'opposition à Ville-di-Pietrabugno

Le bien- être de ses concitoyens, la gouvernance collective et la sauvegarde de ressources naturelles de la commune sont les piliers du programme de Luc Grassini qui avec une équipe renouvelée brigue pour la deuxième fois la mairie de Ville-di-Pietrabugno s'opposant au maire sortant Michel Rossi élu en 2014 avec le 68% de voix.

Le candidat affirme que la municipalité en place se serait inspiré de son programme pour réaliser des nombreux projets tels que la crèche et la salle polyvalente à Toga, et, entre autre, la création et réhabilitation d'un arboretum.



​En pointant du doigt son opposant, le géomètre évoque le "drame humain" de la résidence Rosa verde où à quatre ans de l'effondrement d'une paroi rocheuse, les propriétaires vivent toujours "une situation particulièrement intenable".

Mais ce à quoi Luc Grassini et ses colistiers s'opposent c'est avant tout la réalisation de la route qui devrait relier Toga à Sainte Lucie : “ un projet inutile et coûteux. “

Si "Ensemble construisons l'avenir" remportera le scrutin, le candidat promet "d'abandonner définitivement ce projet de route, d’un montant de 8 millions d’euros, financé exclusivement par la commune" pour mettre enfin "les capacités financières de E Ville au service de tous!".