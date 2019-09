Municipales : Le ton monte entre PRG de Haute-Corse et groupe Radical de Bastia

Rédigé par Charles Monti le Dimanche 15 Septembre 2019 à 14:46

La Gauche bastiaise, déjà bien morcelée, se divise encore plus à l'approche des prochaines élections municipales. En tout cas entre le PRG (Parti radical de gauche) et sa fédération de Haute-Corse et le groupe Radical de Bastia on n'est pas prêt pour un rapprochement comme en témoignent deux communications émanant de la Fédération et du Groupe Radical... Lisez



"Lors de sa réunion du 13 Septembre, le bureau de la fédération PRG de Haute-Corse a pris acte de la déclaration d'intention de Me Jean-Sébastien de De Casalta par laquelle il a fait connaître sa volonté de conduire une liste d'union et d'ouverture sur la commune de Bastia lors des municipales de Mars 2020" écrit la fédération du PRG.

"Le PRG, que nous représentons, se reconnaît dans cette démarche de rassemblement et d'ouverture qui vise à conforter l'union de la gauche que nous appelons de nos vœux dès le premier tour".





Une position qui n'est particulièrement appréciée par groupe Radical de Bastia qui parle d'une "pseudo" fédération du PRG.

"A la suite de la déclaration d'une pseudo fédération PRG relative aux prochaines élections municipales, le Groupe Radical à Bastia rappelle que ce "bureau" autoproclamé ne saurait refléter la position des radicaux bastiais et n'a aucune légitimité pour s'exprimer en leur nom. Par leur manœuvre, les auteurs de cette déclaration ne cherchent qu'à tromper les Bastiais et à s'approprier le bilan remarquable de la précédente municipalité d'union de la gauche que leurs complices n'ont pourtant pas hésité à trahir. » SUR LE MEME SUJET Ventiseri, Morsigia, Taglio-Isolaccio : Trois blessés sur la route

