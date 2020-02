Municipales : Le Dr Vital Geronimi, candidat à Penta-di-Casinca avec la liste Pè a Penta Pè i Fulelli

Voici son communiqué :



« Je suis particulièrement fier de vous annoncer ma candidature à la mairie de notre commune de Penta di Casinca pour la liste « Pè a Penta Pè i Fulelli.



Pour la première fois depuis plusieurs dizaines d’années, des femmes et des hommes se rassemblent et s’engagent pour offrir un véritable débat démocratique à tous les Pentulacci, quelle que soit leur histoire, leur condition ou leur sensibilité politique.



« Pè a Penta Pè i Fulelli », c’est d’abord et avant tout une énergie nouvelle au service de notre commune.



Les familles de Penta et de Folelli doivent former une même communauté de destin.

Il nous faut désormais travailler à nous unir en solidarité et convivialité. Cette énergie nouvelle, ce sont ces femmes et ces hommes qui accepteront avec humilité et détermination de s’engager pour bâtir le projet « Pè a Penta Pè i Fulelli ».



En accord avec mes convictions de toujours que vous savez nationalistes, ma démarche est née de la volonté de rassembler dans une union qui se veut la plus large, des hommes et des femmes de tous horizons professionnels et associatifs, de toutes sensibilités politiques et culturelles, que je sais prêts à un dialogue ouvert sans tabou.



Ensemble, nous pouvons affirmer qu’un autre projet politique et humain est possible et souhaitable pour notre communauté.



Aujourd’hui, confrontés à des défis collectifs lourds, nous sommes tous en droit de nous exprimer et de peser sur les décisions municipales qui devront tôt ou tard être prises :



● Maîtrise de notre territoire et de notre foncier sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. Harmonisation de l’urbanisme, transports, classement de la commune en zone montagne, dispositif de la zone zéro chômeur, politique d’attribution des logements sociaux, mise en place d’un dispositif facilitant l’accession à la propriété.



● Réhabilitation urbanistique plutôt que la politique actuelle d’étalement et de bétonnage. Au service de notre patrimoine et dans le respect de notre biodiversité.



● Accompagnement à la transition agricole et à la valorisation de notre savoir-faire.

Elever la Casinca en un pôle d’excellence agricole. L’ortu di a Corsica ne doit pas perdre ses titres de noblesse.



● Redynamiser le commerce, mise en réseau des acteurs économiques. Aider et soutenir la formation et l’insertion professionnelle.



● Développement des solidarités intergénérationnelles.



● Mise en cohérence des actions culturelles, sportives, identitaires et linguistiques.

De nos savoir-faire identitaires à l’entrée dans l’ère de la cité connectée.



● Problématique des déchets, soutenir et favoriser l’aide au tri sélectif. Par exemple, principe du porte à porte.





« Pè a Penta Pè i Fulelli » a vocation à rassembler et à engager chaque habitant et chaque famille.



Mon projet, notre projet, est d’améliorer notre qualité de vie, de garantir aux plus jeunes la liberté de grandir et de s’épanouir sur leur terre, dans le respect et l’enrichissement de leur identité et de leur culture.



C’est pourquoi nous sommes déterminés à engager un dialogue de proximité avec l’ensemble de nos concitoyens. C’est la parole partagée que nous voulons retrouver à leur côté.



À cet effet une permanence sera inaugurée le 15 février, à Fulelli Centre - Immeuble Preziosi, face à la Médiathèque à 17h30 - dans le but aussi de collecter des suggestions et de répondre aux interrogations. S’en suivra une série de réunions publiques. »