Municipales. Laurent Marcangeli victime d'usurpation d'identité

MV le Mardi 3 Mars 2020 à 22:57

Alors que la campagne des municipales est rentrée dans sa dernière ligne droite et que les listes en concurrence jouent une bataille politique au couteau, à Ajaccio le combat semple être encore plus âpre qu'ailleurs.

Un tweet d'un faux profil de Laurent Marcangeli invite en effet les électeurs de plus de 50 ans à rester à la maison et ne pas aller voter les 15 et 22 mars pour éviter toute contamination au Coronavirus.

Dans un post Facebook publié ce mardi 3 mars le maire, candidat à sa succession, se dit inquiet pour la prolifération de "telles pratiques en cette période d’épidémie" et il en appelle à la responsabilité de chacun.

"Ce montage usurpant mon identité - ajoute le maire - circule actuellement sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une fausse information dont je dénonce ici la gravité et la dangerosité. "





L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales