Municipales : La liste U Core di Lisula poursuit sa campagne pour le second tour des municipales

Notre monde vient de traverser une crise sans précédent, aux conséquences sanitaires, sociales et économiques dont personne ne connait encore l'ampleur.

L'humanité a été ébranlée par le COVID-19. Notre communauté insulaire, notre ville, n'ont pas fait exception à la règle. Certains d'entre nous ont vu se dégrader leur situation matérielle, morale, d'autres encore ont vu leur santé altérée, parfois jusqu'à l'irréparable.

Nous désirons en premier lieu assurer toutes les personnes actuellement en détresse physique, morale et économique de notre soutien et de notre présence. Nous saurons être à vos côtés pour retrouver ensemble des jours meilleurs, bien conscients que la période qui vient de s'écouler laissera une trace indélébile sur le reste de nos vies. A ce titre, nous remercions les innombrables personnes nous ayant témoigné leur sympathie dans les épreuves difficiles que nous avons, nous aussi, traversées.

Malgré ces secousses, nous assurons nos concitoyens que nous poursuivrons avec plus de force et de détermination encore notre démarche entamée il y a de nombreux mois en faveur de L'Île-Rousse. Plus que jamais, il est nécessaire de mettre toutes les compétences et les bonnes volontés au service du bien commun. Ainsi seulement nous saurons nous relever collectivement et reconstruire une société apaisée, prospère et heureuse.

Le constat porté sur la situation de notre ville reste inchangé, tout comme le projet pour lequel vous nous avez fait confiance le 15 mars dernier, en permettant à la liste U Core di Lisula de sortir en tête du premier tour des élections municipales. Le 28 juin prochain devrait se tenir le second tour qui, nous n'en doutons pas, confirmera cette direction.

Nous savons que vous nous faites confiance et que vous attendez beaucoup de notre démarche. Nous ne vous décevrons pas. Nous sommes prêts à relever le défi de la reconstruction que vous souhaitez nous confier, plus vaste encore aujourd'hui, sans crainte ni appréhension aucune. Nous mettrons tout en œuvre pour que notre tissu social, économique et sanitaire devienne un exemple dans la Corse entière.

Quelques semaines de campagne seulement nous séparent du 28 juin. Nous continuerons avec humilité et détermination à les mener pour vous, pour L'Île-Rousse, forts de nos convictions, de nos compétences et de votre soutien.

U Core di Lisula batte sempre !

Chères Île-Roussiennes, chers Île-Roussiens, chers amis et soutiens,