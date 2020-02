Municipales. Jean Zuccarelli présente sa liste "Choisir Bastia"

Ce n'est pas la liste du rassemblement de la gauche bastiaise celle présentée ce jeudi 13 février par Jean Zuccarelli mais c'est sans doute la liste de la gauche radicale qui sollicite le suffrage des Bastiais avec le soutien des écologistes et des communistes.

Sans évoquer les déchirures de "a manca", qui contrebalancent le manque d'union des nationalistes, Jean Zuccarelli, a présenté devant une salle comble les 43 noms de sa liste "populaire et solidaire, à l'image de Bastia".

Une liste, comme l'évoque le candidat, " qui allie élus d'expériences qui ont exercé des responsabilités et des nouveaux noms engagés auprès de leurs concitoyens." Avec une ouverture forte sur la société civile. "Quand on évoque le départ des plusieurs de ses anciens colistiers sur la liste d'un autre candidat de gauche, Jean Zucarelli répond, avec le fair-play qui le caractérise, qu'une infime minorité de gens a quitté sa démarche pour rejoindre l'autre liste et que cette division c'est de "l'histoire ancienne" et que "cela ne date pas de cette campagne".Ce qui est important pour le candidat c'est le renouvellement de sa liste composée par des nouveaux visages qui ont spontanément demandé à rejoindre la démarche de "Choisir Bastia" ."On retrouve donc sur cette liste un socle de femmes et d'hommes de gauche mais aussi, souligne Jean Zuccarelli,"Choisir Bastia rassemble des femmes et des hommes de gauche, progressistes, écologistes qui viennent de tous les horizons, qui n'ont pas forcement été engagées dans des démarches politiques et partisanes."