Municipales : François Croce décline le projet "Pè Lavatoghju"

A l'écoute des préoccupations de chacun(e), les onze candidats de la liste sont allés à la rencontre des 150 habitants de la commune pour les inviter à participer à la réunion publique au cours de laquelle le programme de la prochaine mandature (2020-2026) a été enrichi de nombreuses suggestions.

Cette contribution directe - qui se prolongera avec la mise en place de commissions extra-municipales - a abouti à l'élaboration du "Projet "pè Lavatoggio" qui se décline comme suit :



- Acquisition foncière pour les primo-accédants à la propriété

- Réhabilitation de l'église paroissiale (toiture et façades)

- Restauration de la tribune de l’orgue qui préfigure celle de l'orgue

-Aménagement de la traversée d'agglomération

- Construction d’un local technique

- Remplacement de l’ensemble de l’éclairage public existant par un éclairage de type LED moins agressif et plus respectueux de l’environnement

- Campagne de débroussaillement (lutte contre l’incendie)

- Campagne de reboisement en partenariat avec les écoles (journée nature)

- Création d’un circuit de découverte du Patrimoine

- Campagne d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques

- Procédure d'acquisition de "Biens vacants et sans maître" de nature à créer une dynamique du petit artisanat et de petits commerces au cœur du village

- Mise en place d'un véritable outil de communication vers nos concitoyens.

- Renforcement de la coopération intercommunale (CCCB, Sivu d'assainissement, Sivos-RPI)

- Mise en place d’un atelier 2.0 Séniors dédié à l’informatique (initiation à la rédaction d'un document Word, surfer sur le Net et les applications des smartphones, aide pour compléter un document administratif).

Autres demandes retenues lors de la concertation publique du 7 mars dernier



Numérotation des habitations en accord avec la factrice; Marquage des places de parking; Remplacement de bancs et chaises de l'église paroissiale; Réfléchir au choix du lieu d'installation de toilettes publiques; Création d'un point lumineux à l’arrêt du Bus des écoliers (E Piane); Mise en place d’un éclairage vers le bassin; Évacuation des eaux de la fontaine dite du lavoir au lieu-dit A CROCE;

Installation de bancs publics en concertation avec les riverains; Pose de mains courantes pour sécuriser la mobilité des habitants et visiteurs; Création d'une signalétique des commerces et artisans du village; Entretien des sentiers pédestres; Mise en place d’une deuxième rotation mensuelle de bus vers Ile Rousse.



"Avec les modestes moyens d'une commune de 150 habitants confrontée à un contexte économique général contraint, nous avons la volonté, alliant tradition et modernité dans la continuité des actions engagées, de répondre à vos attentes. Aussi, votre participation nous est-elle nécessaire pour "le mieux vivre ensemble" e u splendore di u nostru paese. Di lu vostru sustegnu nasce a nostra vulintà !" conclut François Croce.







La liste "Più chè mai pè Lavatoghju":



Croce François,

Antonini Pierre-Ange,

Blanc Michel,

Cesari Joêl,

De Larossat Paolina,

Gutierrez Valérie,

Prudenti Gérard,

Prudenti Marie-Lou,

Ricordel Gilles,

Santelli Lambert,

Suzzoni Jean-Baptiste.