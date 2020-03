Municipales - François Casasoprana : « Mettre fin à 70 ans d’abandon à Sarrula È Carcupinu »

« Il s’est formé une équipe de personnes dans le village qui voulaient changer les choses, changer le village ». C’est par ces mots que François Casasoprana explique la genèse de sa démarche. Militant nationaliste de longue date, il décide de prendre la tête de cette contestation et de fédérer les énergies pour monter une liste concurrente à celle du maire sortant, Alexandre Sarrola.



Malgré son engagement personnel, François Casasoprana a eu la volonté de présenter une liste de rassemblement, sans étiquette, mais soutenue par Core in Fronte. S’il revendique ce soutien, il tient cependant à s’affirmer dans une démarche apolitique, loin des appareils. Il juge l’alliance avortée de son adversaire avec Femu A Corsica « contre nature », et se réjouit que le mouvement ait eu « l’intelligence de revenir dessus ».



En bon challenger, il porte un regard très critique sur la gestion du maire sortant et de ses prédécesseurs, déplorant l’ « abandon du village et la concentration de toute l’activité sur la plaine ». Il regrette que « la commune soit si riche et si peu équipée ». Et, bien sûr, il dénonce « l’anarchie des constructions et le recul des zones rurales ».



Néanmoins, concernant les zones commerciales tant décriées, François Casasoprana tient à faire une mise au point : « Je suis un ancien chef d’entreprise, je ne critique pas les gens qui travaillent. Ceux qui posent problème, ce sont ceux qui ont rendu possible cette situation ».



S’il arrive aux affaires, il propose un programme « simple et clair, dans le seul souci du bien être de la population », et d’une « synergie entre la plaine et l’intérieur » : création du PLU, protection des terres agricoles avec définition de la zone agricole protégée, développement des infrastructures, création d’une crèche bilingue, réhabilitation de l’école.



Un autre axe fort de son programme, qui lui tient à cœur, est de recréer du lien social et associatif, dans un esprit de « démocratie participative » : création d’une épicerie solidaire, actions envers les anciens et les jeunes, mesures pour dynamiser la vie associative.



Après soixante-dix ans de gestion de la commune par une même famille, François Casasoprana pense t-il avoir ses chances ? La réponse est claire :« Si nous nous présentons, c’est que nous pensons gagner ». « Nous sentons un rejet de la part de la population, à partir de là tout est possible », conclut-il.





La liste

1- François Casasoprana

2- Peggy Grillot

3- Jean-Jo Battistelli

4- Delphine Trojani

5- Gérard Pieri

6- Marie-Eve Moretti

7- Jean-Philippe Bonardi

8- Sonia Selezneff Battistelli

9- Dominique Casanova

10- Esther Campello

11- René Ribot

12- Clelia Casanova

13- Pierre Bastianaggi

14- Jacqueline Casanova

15- Saveriu Coggia

16- Morgane Thirion

17- Alain Mignani

18- Paule Casasoprana

19- Antoine Vanfleteren

20- Valérie Sidori

21- Mathieu Foray-Casamarte

22- Marie Françoise Poli

23- Jean Alessandri