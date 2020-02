Municipales . Etienne Bastelica présente les noms de “La Gauche Ajaccienne – A Manca Aiaccina”

Pari tenu pour la gauche ajaccienne qui a constitué une liste afin d’affronter la dernière ligne droite de l’élection municipale. Menée par Etienne Bastelica, la liste « A Manca Aiaccina » au complet annonce que la gauche est loin d’être obsolète dans la cité impériale.

Une liste qui a réuni de nouveaux militants mais aussi ceux de première heure comme Paul-Antoine Luciani placé symboliquement en dernière position. A ce titre, il a rappelé l’importance de ce maintien de la gauche qui, même dans l’opposition lors du mandat qui vient de s’écouler avait su argumenter, faire valoir ses valeurs et défendre ses projets s’opposant à des projets dans lesquels elle ne croyait pas.

« Cette liste comporte un grand nombre d’anciens colistiers de la précédente mandature qui ont contribué à améliorer la ville et ses quartiers. Ils accompagnent et soutiennent ainsi la nouvelle génération apte à prendre la relève. Notre liste est résolument ouverte aux forces vives de la société, à ceux qui luttent pour défendre les acquis sociaux. Cette union de la gauche n’est pas une coalition de circonstance, c’est une construction politique d’avenir, c’est un signal de ralliement pour tous les électeurs de gauche au-delà même de l’appartenance partisane ».



Celui qui ne siègera plus quoiqu’il arrive dans l’hémicycle de la maison carré ajaccienne a ensuite cédé la parole à la « tête de liste » Etienne Bastelica.

« On entend beaucoup de gens qui disent vouloir faire de la politique autrement mais c’est beaucoup de paroles pour peu d’action. Il nous faut aussi être dans cette campagne en prenant en considération l’actualité nationale. On ne peut pas en faire abstraction. Les dotations pour les collectivités subissent des baisses très importantes, comme les hôpitaux, les associations etc. Je le dis très clairement, aujourd’hui, il n’y a pas de solution corso-corse à la crise que ce soit au niveau des retraites, des services publics, de l’éducation, de l’austérité. Ceux qui se complaisent dans le mensonge sont complices de Monsieur Macron. Toutes les grandes réformes que la Corse a connu, c’est la gauche et le mouvement populaire qui les a impulsées ».



Un discours de motivation des troupes applaudit par l’assistance avec la promesse d’entamer ce dernier mois de campagne avec conviction avant le meeting de premier tour prévu le 5 mars prochain pour la Gauche Ajaccienne.