Municipales : Dominique Milanini, candidat à la mairie de Quenza

« Ma candidature est due à l’amour de mon village est à la réflexion sur les choix d’orientation de développement. Les raisons de ma prise de position sont claires et motivées surtout par le fait que le choix démocratique doit avoir lieu, les quenzaises et les quenzais doivent pouvoir s’exprimer sur les futures orientations de la gestion communale. Etant très attaché à la démocratie participative, selon moi une liste unique limite de fait les options d’écoute des propositions de la population. La protection de la biodiversité reste à mon avis la priorité à prendre en considération sur toutes les actions futures des citoyens.



Nous devons avant tout être vigilants sur les orientations de développement à venir, malgré une montagne encore préservée et un patrimoine historique exceptionnel notre commune ne bénéficie pas des retombées touristiques quelle serait en droit d’attendre. Notre village est devenu un lieu de passage et de villégiature pour le week-end, sans réelles retombées économiques. Notre environnement exceptionnel profite à d’autres, la virginité du plateau du Coscionu aiguise les appétits.Lles choix stratégiques de développement définiront l’avenir de nos enfants.

Depuis de nombreuses années la désertification du monde rural est au centre de toutes les élections, mais l’intérieur de l’île meurt. Pourtant les solutions existent, le Schema d’Amenagement de Développement de la Protection du Massif Corse donne les outils et les orientations nécessaires à une revitalisation ( filère Bois, agriculture, tourisme vert, élevage, circuit court) Il est impératif de retrouver un équilibre entre la ruralité agro pastorale et le développement d’une politique de villégiature, l’homme doit rester au centre d’une nature protégée . Etant issu du monde associatif, je sais que tout est réalisable, il faut seulement de la volonté et de la pugnacité » .