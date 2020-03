Municipales Calvi : une participation de 33% à la mi-journée

A l'ouverture ce dimanche matin il y a fait déjà du monde devant les quatre bureaux de vote de Calvi pour ce 1er tour des élections municipales même six depuis les annonces du Premier ministre tout le monde se demandait si les bureaux allaient-ils ouvrir comme prévu.



En cause: la prise de position hier, sous forme de communiqué des deux listes d'opposition, emboîtant le pas au président de l'Exécutif, Gilles Siméoni, pour demander l'annulation du scrutin municipal, suite aux dernières mesures gouvernementales annoncées un peu plus tôt par Edouard Philippe.



Un vent de panique a alors envahi les réseaux sociaux, si bien que ce matin l'incertitude était totale.

Un communiqué de la liste du Maire sortant Ange Santini venait balayer tout doute: "Même s’il est bien légitime de s’interroger sur la cohérence de l’action gouvernementale de ces derniers jours, nous n’avons d’autre choix que de respecter le droit. Il n’appartient pas au maire, ou aux candidats, d’annuler ou reporter une élection. C'est ainsi. A moins d’une décision de dernière minute prise par le gouvernement ce dimanche matin, le scrutin ne peut qu’avoir lieu comme prévu. Nous ne pouvons que rappeler, aux électeurs qui viendront voter ce jour, qu’ils devront respecter scrupuleusement les consignes de précaution : apportez vos propres stylos, apportez vos bulletins reçus par la poste, respectez les intervalles marqués au sol, désinfectez-vous les mains à l’entrée et à la sortie des bureaux de vote, saluez-vous à distance, évitez tout attroupement."





Les bureaux de vote sécurisés

A 8 heures précises, au Bureau N°1 déplacé sans la salle polyvalente beaucoup mieux ventilée, Ange Santini déclarait le scrutin ouvert, tout comme pour les trois autres bureaux spécialement sécurisés, aux normes prescrites par les services de santé.

Le bureau N° 4 a lui aussi été réaménagé avec une entrée extérieure.

Rapidement les files d'attente à chacun des bureaux ont montré que ce scrutin ne serait pas comme les autres et qu'il faudra s'armer de beaucoup de patience pour remplir son devoir civique.

A la mi-journée, alors que dans l'ordre Jérôme Sévéon, Claudine Orabona et Ange Santini votaient, les premiers chiffres de participation tombaient.





Nombre d'inscrits au:

Bureau N°1: 1099

Bureau N°2: 969

Bureau N°3: 1266

Bureau N°4: 964

soit un total de 4298 inscrits.



A 12, heures, si on ne pouvait comptabiliser le nombre de .votants en raison d'une panne d'un compteur défaillant sur l'urne, en revanche, le Bureau N°2 affichait 311 votants, le Bureau N°3, 380 votants et le Bureau N° 4, 321 votants.

Le taux global de participation était de l'ordre de 33%.

Au vu des files d'attente, ce chiffres devraient progresser au fil de la journée.

Autour des bureaux de vote, à l'image du temps, l'ambiance frisquette du petit matin avait tendance à se réchauffer.