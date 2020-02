Municipales Borgo : Anne-Marie Natali sans aucune opposition pour un 7ème mandat

"Le mandat de maire est le plus beau des mandats". C'est ainsi que la maire de Borgo, Anne-Marie Natali, a débuté son discours de présentation de liste de candidature pour un septième mandat, le 14 février, dans la salle polyvalente de la commune. Sans opposition, Anne-Marie Natali est certaine de reprendre les rênes de la mairie pour encore au moins six ans. Lorsqu'on lui pose la question de son renouvellement, elle n'hésite pas une seconde : " J'ai ça dans la peau ! J'aime beaucoup ! C'est aussi grâce à ça que j'ai la santé ! Et puis, j'ai le plaisir de mettre en place une nouvelle équipe avec qui je vais travailler. Il y a une petite dizaine de nouveaux en tout ". Dans son discours, la maire est revenue sur le bilan de son dernier mandat : l'aménagement du centre urbain, la rénovation du Groupe scolaire Antoniotti, des investissements dans les domaines sportif et culturel, la mise en place d'une patinoire et enfin l'organisation d'un marché de Noël.



Pour son prochain mandat, elle évoque les grands axes de son programme : la création d'espaces boisés de promenade pour tous et de jeux pour enfants, pour lesquels des terrains ont déjà été acquis par la commune. Egalement des travaux en matière d'éclairage public dans le cadre du développement durable avec le changement des mâts lumineux au sodium par des leds, une cantine pour l'école Saint Exupéry, ou encore d'autres travaux d'agrandissements et de rénovation. Elle insiste sur sa volonté de continuité dans l'aménagement de la commune et de dynamisation même si, selon elle, Borgo est déjà : " une ville très dynamique où l'on peut s'épanouir au quotidien ". Enfin, lorsqu'on lui demande pourquoi il n'y a pas de liste d'opposition dans sa commune, elle répond : " Normalement en démocratie, il devrait y en avoir une. Il faut avoir du courage aussi pour se présenter à un tel poste. Pourtant, je ne pense pas faire l'humanité étant donné que j'ai été élue à environ 80% la dernière fois ".