Municipales - Bastia : Pierre Savelli dépose sa liste du second tour

C’est d’un pas déterminé que le maire de Bastia, Pierre Savelli, s’est rendu à la préfecture de Haute-Corse pour y déposer sa liste. Pour le second tour des municipales, les 43 noms de « Bastia più forte inseme » reste inchangés.

"Aujourd'hui la majorité est restée unie. C'est une liste de rassemblement et nous irons de manière sereine au second tour de ces élections" , lance le maire sortant.



Une fidélité qui a un prix, puisque le maire nationaliste, membre de Femu a Corsica, ne bénéficie, pour l'instant en tous cas, pas du soutien des deux autres listes nationalistes, celle de Corsica Libera et celle de Core in Fronte qui n'ont pas réussi à obtenir un nombre de voix suffisant pour se maintenir au 2nd tour. Pierre Savelli et ses colistiers reconnaissent qu'ils n'ont pas réussi à les rallier à leur cause. Ni Paul-Félix Benedetti, leader de Bastia in Core, ni Eric Simoni, leader de Pè Bastia et membre de la majorité territoriale, ne semblent, en effet, disposés à se prononcer en leur faveur. Vont-ils favoriser la liste d'union de l'opposition qui représente tout ce qu'ils combattent ? C'est la question que tout le monde se pose ! "A présent, on va essayer d'aller convaincre tout le monde notamment les Nationalistes, même si nous n'avons pas réussi à faire union avec eux ", se contente de répondre le maire de Bastia.



Pierre Savelli, qui est arrivé en tête au 1er tour avec 30,43% des suffrages, devra affronter une union tripartite composée de Jean-Sebastien de Casalta qui avait récolté 20 %, Jean Zuccarelli (13,83 %) et le candidat de droite Jean-Martin Mondoloni (8,96 %). Si dans les chiffres, l'opposition aurait ses chances de récupérer la mairie, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. D'autant que l'union de l'opposition n'est pas totale et que Julien Morganti maintient sa candidature. Ce sera, donc, un scrutin à trois candidats. Pierre Savelli reste confiant : "La politique et l'arithmétique sont deux choses différentes. Beaucoup de gens manquent à l'appel dans la liste d'union. Nous ce que nous allons faire, c'est continuer et aller au devant des Bastiais."



Pour ce second tour, le maire sortant entend toutefois rassembler les abstentionnistes autour de son programme : "Nous avons été élus en 2014 sur des valeurs et des projets que nous avons mis en place et sur des piliers fondamentaux qui sont la démocratie, le respect, la transparence et l'équité. Nous allons continuer comme cela. Nous avons une ville à construire, à développer économiquement et que la crise sanitaire est venue impacter fortement."