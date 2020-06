Municipales Bastia : La mise au point de 4 communes de la CAB en faveur de la majorité actuelle

Voici le communiqué :



« Les Maires de la majorité communautaire de l’agglomération bastiaise, Pierre Savelli, Maire de Bastia, Michel Simonpietri, Maire de Furiani, Marie-Hélène Padovani, Maire de San Martinu di Lota, Guy Armanet, Maire de Santa Maria di Lota, se sont réunis ce jour, avec l’accord de leurs majorités municipales respectives.



Ils ont tenu, à la veille du dépôt des listes et pour une parfaite information des candidat(e)s et des électrices et électeurs appelés à voter le 28 juin prochain à Bastia, à exprimer ensemble la position suivante :



1) Ils ont appris que, dans le cadre des pourparlers engagés entre les listes conduites par Jean Sebastien De Casalta, Jean Zuccarelli et Jean Martin Mondoloni, ces têtes de liste ont convenu d’une répartition, en cas de victoire à l’élection municipale bastiaise le 28 juin, non seulement des éventuelles responsabilités municipales, ce qui est leur droit le plus absolu, mais également de la Présidence de la CAB et des vice-présidences. Ce projet de répartition concernant la CAB s’est fait en se prévalant du possible accord ou soutien de la Commune de San Martinu di Lota, voire de Furiani ou de Santa Maria di Lota.



2) Cette façon de faire nous conduit à réaffirmer publiquement, pour que les choses soient parfaitement claires, que les Maires et communes de Furiani, de San Martinu di Lota, et de Santa maria di Lota :

- ont fait partie pendant six ans de la majorité communautaire avec la commune de Bastia ;

- qu’ils continuent et continueront de s’inscrire dans cette ligne politique, respectueuse de la sensibilité politique de chacun et destinée à permettre à la CAB et à ses communes-membres de fonctionner de la façon la plus efficace ;



3) Eu égard à ces éléments, et quel que soit le résultat des élections municipales de Bastia le 28 juin prochain, l’actuelle majorité communautaire présentera et soutiendra pour la Présidence de la CAB un candidat issu de celle-ci. »



Signataires :

Pierre Savelli Maire de Bastia

Michel Simonpietri Maire de Furiani

Marie-Hélène Padovani Maire de San Martinu di Lota

Guy Armanet Maire de Santa Maria di Lota