Municipales Bastia : Julien Morganti dépose sa liste pour le second tour

Le leader du parti "Un futur pour Bastia" a déposé mardi en début d'après-midi une liste inchangée. Julien Morganti fera donc cavalier seul pour affronter le second tour du scrutin bastiais. Le benjamin de ces élections municipales avait pourtant été le premier à proposer un rassemblement à Jean-Martin Mondoloni et Jean Zuccarelli. Ces deux derniers en ont décidé autrement puisqu'ils ont rejoint les rangs de "Unione per Bastia", la liste de l'avocat Jean-Sébastien de Casalta, arrivé en tête de l'opposition le 15 mars.



"J'ai fait la proposition d'une union cohérente, saine et crédible avec d'autres têtes de liste, mais elles n'ont pas souhaité me rejoindre. Depuis, des militants, des sympathisants et des colistiers d'autres listes ont voulu nous rejoindre", explique le leader d'un Futur pour Bastia.



Les communistes avec un Futur pour Bastia ?

Julien Morganti, qui avait récolté 12,42 % des suffrages exprimés lors du premier tour, pourrait bien être l'élément décisif de ce scrutin puisqu'il pourrait même rallier à sa cause les Communistes de la liste de Jean Zuccarelli qui n'ont pas approuvé l'union tripartite. "Je lance un appel aux Bastiais, pour ne pas tomber dans le piège des deux camps qui s'affrontent, on l'a vu récemment sur l'affaire des masques de protection."



Le candidat entend d'ailleurs être une véritable alternative aux deux autres listes en lice, une possibilité " entre une mairie qui est discréditée et cet attelage qui est déjà affaibli. Pour la première fois, les Bastiais pourront voter pour un projet et pas simplement contre la mairie en place ", assure-t-il.