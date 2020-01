Municipales : « Ajaccio ville solidaire » la liste d’Inseme a Manca se retire de la campagne

Victoria Leonardi le Mardi 28 Janvier 2020 à 13:50

« Ajaccio ville solidaire » : la liste de large rassemblement d’Inseme a Manca a décidé de se retire de la course aux municipales de mars prochain. "Après concertation et débat lors d’une série de réunions ouvertes - on lit dans le communiqué - le mouvement « Inseme à Manca/Ensemble à Gauche » a pris la décision de ne pas être présent aux prochaines élections municipales à Ajaccio.







"Cette proposition n’a hélas pas rencontré d’écho" affirme le communiqué et donc « Inseme à Manca/Ensemble à Gauche », en a tiré les conséquences. Sans union sur un programme partagé, une liste supplémentaire ne fera qu’ajouter à la confusion ambiante.





Sept listes devraient être en présence le 15 mars 2020 à Ajaccio

Aucune consigne particulière, si ce n’est de voter, ne sera donnée par "Inseme à Manca"



"Notre mouvement fait confiance à la conscience politique des citoyens. Chacun (e) connaît les valeurs, le choix de société, les déclarations des partis politiques et de leurs listes… " Sollicité par le Parti communiste, « Inseme à Manca/Ensemble à Gauche » avait présenté le projet « Ajaccio ville solidaire », un projet de liste citoyenne conduite par une personnalité citoyenne, non affiliée à une formation politique. le mouvement souhaitait une liste ouverte aux citoyens actifs dans le mouvement associatif, culturel, syndical, une liste avançant une série de mesures de solidarité, comme la gratuité des transports urbains, une régie municipale de l'eau, un centre de santé communal, une maison communale des associations cogérée avec les associations…

