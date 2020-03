Municipales. A Calacuccia Mathieu Acquaviva mène une liste face à la municipalité en place

"Cette nouvelle mandature, nous voulons la placer sous le signe de la solidarité et du dynamisme.Nous voulons faire « di a Casa Cummuna » la maison de tous, sans parti pris, ni ostracisme, que vous ayez ou non voté pour nous. Le lendemain des élections, si nous accédons aux responsabilités, nous serons au service de tous. Chez nous, ni « haine recuite, ni venin » mais, au contraire, le respect pour chacun.La solidarité pour nous n’est pas un vain mot, nous la traduirons d’entrée par un acte fort : l’intégralité des indemnités de nos élus sera affectée au financement de l’action sociale, culturelle et sportive.Il s’agit d’une somme non négligeable qui, sur une mandature, s’élève à plus de 70 000 euros.Le dynamisme pour nous n’est pas un vain mot. Nous voulons sortir de 25 ans d’immobilisme car il n’est pas acceptable, qu’après 4 mandatures, la réfection du réseau d’eau soit encore à l’état de projet et que nous n’ayons toujours pas d’eau potable. Il n’est pas acceptable que la station d’épuration ne fonctionne plus depuis 2014 faute d’entretien. Il n’est pas acceptable que nous n’ayons même pas une salle polyvalente pour conforter le lien social et développer des activités artistiques, culturelles et sportives. Enfin, nous devons faire mieux pour l’école : les enfants sont notre avenir, l’école sera notre priorité.Des moyens existent qui, aujourd’hui, sont peu sollicités. Nous aurons recours aux budgets mis à disposition par la Collectivité De Corse et l’Etat. Ainsi nous pourrons financer les infrastructures indispensables à notre développement avec seulement 20% du budget municipal.La démocratie participative pour nous n’est pas un vain mot. La façon dont a été élaboré notre projet en témoigne : nous sommes allés à votre rencontre en organisant des réunions de quartier, puis nous nous sommes réunis chaque semaine pour travailler à un contenu qui soit au plus près de vos aspirations.Nous ne voulons pas que notre village soit à l’image di u Ponte di e Fontanelle qui, après avoir été endommagé une première fois en 1992, a été laissé à l’abandon et emporté, in fine, par un lâché inopportun, une nuit de décembre 2019. La Convention tripartite « EDF – Communauté de communes Pasquale Paoli – Commune de Calacuccia » d’Octobre 2018, portant sur l’aménagement des berges du lac et la réfection du pont, n’a pu se concrétiser faute de la signature du Maire.Nous voulons faire de Calacuccia, où tous les membres de notre équipe vivent à l’année, un village dont vous soyez tous fiers, un lieu de paix et de concorde où vivre heureux, in armunia cu a pieve di u Niolu che no tinimu tutti tantu cara."