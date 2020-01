Municipales 2020 : échos de campagne du 5 Janvier

"Nous, citoyennes et citoyens, militants d’Inseme à Manca, et de la France Insoumise d’Ajaccio, constatons à l’issue de la réunion du 3 janvier 2020, la nécessité de faire émerger une alternative, une initiative citoyenne.

Les enjeux à porter dans la prochaine consultation municipale doivent en effet être élaborés conjointement par les Ajacciens et les Ajacciennes : aménagement des espaces urbains, valorisation des biens communs, (gratuité des transports urbains, régie municipale de l’eau, logements…).

Les participants à la réunion ont réaffirmé leur solidarité avec tous ceux engagés contre la "réforme" des retraites. Ils appellent partout à se mobiliser largement pour faire plier le gouvernement Macron/Philippe, face aux reculs de civilisation qu’il tente d’imposer par la force.



Concernant les municipales à Ajaccio, une prochaine réunion se tiendra avant la fin de mois de janvier. Une communication précisera le jour et le lieu.